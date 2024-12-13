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台積電、航運穩盤 台股翻紅站回23000點

中央社／ 台北13日電
台股今天開低震盪，加權指數盤中最低至22920點，權值股台積電、貨櫃航運三雄及高價千金股穩盤，指數翻紅回到23000點之上。圖/聯合報系資料照
台股今天開低震盪，加權指數盤中最低至22920點，權值股台積電、貨櫃航運三雄及高價千金股穩盤，指數翻紅回到23000點之上。圖/聯合報系資料照

台股今天開低震盪，傳產族群轉弱，加權指數盤中最低至22920點，下挫超過120點，權值股台積電、貨櫃航運三雄及高價千金股穩盤，指數翻紅回到23000點之上。

至10時57分左右，台股加權指數達到23093.62點，上漲46.82點，漲幅0.2%，成交值新台幣2019.85億元；電子類股指數漲0.53%，金融股跌0.39%。

晶圓代工廠台積電盤中翻紅，最高1070元。蘋果升級人工智慧（AI）功能，激勵蘋概股大立光走揚超過1%，最高2580元；亞光大漲超過6%。

美國總統當選人川普揚言上任後加徵關稅，IC設計類股受惠提前拉貨潮，聯發科盤中漲至1400元，漲幅1.45%；譜瑞-KY上揚超過3%，瑞昱漲逾1%。

網通晶片大廠博通（Broadcom）預測AI晶片需求將激增，帶動盤後股價大漲，博通概念股世芯-KY沿5日線推升，今天盤中上漲超過5%，最高達到2890元，突破8月以來高點；智邦盤中勁揚超過4%。

航運股憑藉高現金殖利率，成為資金關注焦點，貨櫃三雄今天全面走揚，陽明漲幅超過3%，長榮、萬海漲逾1%；散裝業者中櫃上揚超過4%。

台積電 晶圓代工廠

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