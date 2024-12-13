母女遭「假柴鼠兄弟」詐騙千萬！ 泰北哥：讓人很訝異女兒還是會計

聽信假理財網紅，遭詐騙事件

相信各位一定看了這兩天的一對母女遭詐騙的新聞了。我們除了表示哀悼外，還是要隨時建立一些危險意識。

1.信任的界限

首先，不管你多信任的人，以本案例來說，受害者應該很信任柴鼠兄弟，事實上他們也是正派經營。但詐騙者往往會以某些你熟悉的人來私訊聯繫你。

2.不主動聯繫

這些財經達人，包括你認識的我在內，我們非親非故，不會主動教你如何投資，也不可能私訊你或叫你加Line。若你有提問，回答的答案，都只能參考，沒辦法幫你負責。

3.建立危機意識

每個人要建立危機意識，錢絕不要匯給任何人。你要買股票或基金債券，錢必須是直接扣款給銀行，而不是匯給某某人或某公司。我很訝異這個案例，女兒是會計，正常情況下應該了解，但可能又有一些更新型的詐騙手法，導致受害者無法防範。

4.避免投資群組

不要加入一些某某投資群組，因為無法識別對錯。就算不是詐騙，也容易損失資產。投資務必是經由自己的手，也不要放一堆錢，請懂的人投資，這都是非常錯誤的行為！

5.小心主動聯絡

主動用FB、LINE或IG等通訊工具，主動搭訕你聊天的，多半沒好事。加好友請求，不認識的就拒絕，會為你省很多麻煩！

6.分辨真偽財經達人

分辨真偽財經達人，追蹤數都是數千或數萬的，才可能是正牌。這第一關仍需自己把關，隨時保持謹惕。太過關心你，就先想想泰北哥說的，多半是詐騙。

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