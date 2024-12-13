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美股收黑拉低台股 開盤下挫43點、台積開平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股13日開盤下跌44.43點。台積電開平盤。記者余承翰／攝影
台股13日開盤下跌44.43點。台積電開平盤。記者余承翰／攝影

台股13日開盤指數為23,002.37點，下跌44.43點。台積電（2330）開平盤價1,060元。

群益投顧表示，美股費半、道瓊弱，標普500、那指強，雖然那指在12月20日美股四巫日前後，籌碼面仍未失軋空的可能。美股高評價高基期，隨時都面臨較沉重評價修正壓力的風險。 雖然一些電子龍頭股價幾周前便見高回落，但題材股挹注下，盤面熱絡氛圍未降。美股相關結構下，短線台股可能高檔膠著，但評價風險高，檢視持股逢急漲汰弱留強，強勢題材股為主軸，擇強短線應對。

操作題材可留意：

1.機器人概念股─包括輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等皆大力強調「人形機器人」時代即將到來，對台廠相關概念股形成強力挹注。此外，多數機器人概念股獲利仍未見明顯受惠連結，「概念題材」想像空間反較有機會成為現階段市場投機氛圍偏濃下，受惠資金風險趨避炒作的區塊。

2.農曆春節消費概念─曆春節的時序，挹注包括中概、餐飲觀光等相關產業個股。不過，中概股應從時間利基角度出發，因為大陸經濟基本面嚴峻態勢，較不可測區塊；但短期也就是因為經濟形勢嚴峻，時值華人傳統大節日農曆春節將近，政策偏多氛圍的市場期待將更高。

周三（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,914.12點，下跌234.44點、跌幅0.53%；S&P500指數下跌0.54%；那斯達克指數下跌0.66%；費半指數下跌0.91%。台積電ADR跌1.3%，收在191.46美元，較台北交易溢價17.4%。

11月生產者價格指數（PPI）月比上漲0.4%，略高於分析師的預期，但不足以動搖投資人對Fed下周降息的信心。蘋果及其他大型科技公司的晶片供應商博通（Broadcom）周四公布優於市場預期的上季獲利，主要是人工智慧（AI）需求提振了成長。博通執行長陳福陽透露，正與三家大型雲端客戶合作開發客製化AI晶片。股價在盤後交易中走高，漲幅超過11%。美國10年期公債殖利率從周三的4.27%升至4.323%。

三大法人周三集中市場合計買超2.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超15.6億元，投信買超9.1億元，自營商（自行買賣）買超4.5億元，自營商（避險）買超4.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少430口至13,348口，外資淨空單減少553口至39,415口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少223口至20,438口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,500點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.93上升至0.97。VIX指數下降1.04至18.06。外資台指期買權淨金額-0.61億元 ; 賣權淨金額0.09億元。整體選擇權籌碼面偏多。

外資 美股

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