道瓊指數連6黑 法人：台股技術指標面臨修正

美國11月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，高於預期，美股收黑，道瓊工業指數連續6個交易日下跌。本土投顧法人指出，台股技術指標面臨修正，預期指數將短線震盪，後續關注外資期貨空單及成交量變化。

美股道瓊工業指數12日下跌234.44點或0.53%，以43914.12點作收，標準普爾500指數下滑32.94點或0.54%，收6051.25點；那斯達克指數下跌132.05點或0.66%，收19902.84點，費城半導體指數下滑45.60點或0.91%，收4982.19點。

台股12日受到台積電上漲20元強勢填息激勵，加上聯發科和大立光等權值高價股收高，指數重登23000點，終場上漲143.17點，收在23046.8點，成交值新台幣3479.92億元。外資賣超15.64億元，連3賣，三大法人合計買超2.15億元。

產業訊息部分，大同公司12日舉行法人說明會，策略長丁爾昆表示，除處分芙蓉大樓資產挹注今年獲利外，尚有約46萬坪北台灣土地可活化；電力、新能源事業成長可期，2025年將是海外事業爆發起始年。

以蘋菓西打聞名的老牌食品廠大飲12日舉辦法人說明會，總經理于忠敏說，部分產品陸續恢復正常生產，也進行產線調整，今年7月處分不動產的處分利益將投入生產，明年營收可望恢復正常。