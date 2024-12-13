景順展望2025年：周期性股票及小型股受到青睞

景順12月12日發表《2025年投資展望》，展望2025年，新舊挑戰依然存在，包括地緣政治緊張局勢和美國新政府的上任，都為全球經濟前景帶來不確定性，目前問題仍是各國央行能否引導世界主要經濟體溫和成長，同時控制通膨。此外，隨著各國央行在不陷入衰退的情況下實現降低通膨的「軟著陸」，大幅寬鬆的貨幣政策預期將推動全球經濟成長重新加速，從而形成一個有利於風險資產的環境。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示：「在大幅提高限制性利率以抑制物價快速上漲之後，各國央行幾乎宣告戰勝通膨。然而，許多全球主要經濟體出現放緩跡象，部分數據疲弱，包括歐元區採購經理人指數下跌、失業率上升和消費者信心下滑，促使各國央行在今年下半年開始降息。展望2025年，市場可能出現『拉鋸戰』，一方面經濟活動受過去升息的累積影響而有所放緩，另一方面降息週期又會產生正面效應。」

基本情境：維持趨勢成長，隨後重新加速

預計美國經濟將持續以接近潛在成長率的速度成長，考慮到限制性貨幣政策環境已持續幾季並延續至今，無論近期政策如何變化，短期經濟成長將持續適度放緩至潛在成長率水準，然而，穩健的勞動力市場和整體強勁的家庭資產狀況應可持續帶動支出和經濟成長，再加上金融環境日益寬鬆和實際工資的持續成長，有機會幫助美國經濟在2025年重新加速。

在基本情境下，2025年美國聯準會將降低政策利率至中性，從而減輕高利率對經濟成長造成的下跌壓力，聯準會也有進一步放寬政策的空間，為2025年的經濟成長趨勢奠定良好的基礎。

加拿大經濟面臨多重不利因素，表現不及美國經濟，但有鑑於加拿大央行已開始實施寬鬆政策，加拿大經濟有望跟隨其他主要已開發經濟體的腳步，明年重新加速，經濟有望受惠於實際工資的成長，尤其是在全球經濟加速推動大宗商品價格上漲的情況下。

Kristina Hooper表示：「自2024年年中以來，市場對美國經濟成長軌跡的看法一直在悲觀與樂觀之間搖擺不定，我們預期，美國經濟成長仍將高於其他已開發經濟體，這在很大程度上要歸功於有利的人口結構和移民政策、企業活力以及穩健的生產力成長率。」

歐元區方面，法國和德國等主要經濟體的復甦趨勢似乎失去動力，尤其是製造業，歐元區持續受到結構性挑戰和人口問題的影響，這顯示與美國之間的經濟差距持續存在。法國、德國和義大利以及歐元區小型經濟體的財政整頓也可能對成長、投資和消費帶來下跌壓力，歐洲央行到 2025 年的降息應該會開始扭轉成長放緩的趨勢。

Kristina Hooper補充表示：「邁入2025年，我們預期在實際工資溫和成長的支撐下，進一步降息應能拉動歐元區經濟成長率上升至潛在水準。歐洲央行目前似乎傾向於漸進式降息週期，儘管這對經濟狀況有利，但可能會延遲經濟復甦，如果中國等世界其他地區經濟體的經濟超乎預期成長，將有利於歐元區的表現。」

對英國經濟則持審慎樂觀態度，因為經過多年的緩慢成長，英國經濟在最近幾季展現出韌性。英國的財政負擔仍是經濟成長的阻礙，而且相較其他經濟體，其通膨前景更不樂觀，因此英國央行將需要保持相對較高的利率，儘管如此，降息應會有利英國消費者，提振房地產市場活動，隨著通膨持續走低和實際工資上漲，英國經濟將實現可觀的成長。

隨著通膨上升和工資恢復成長，日本似乎已打破長期以來的低通膨模式。與許多其他央行不同的是，隨著通膨加速，日本央行在 2024 年採取緊縮立場，然而，近期的政策緊縮導致貨幣劇烈波動，使日本出口型企業面臨挑戰，但日本股票的評價仍較美國等一些市場更具吸引力。

預期隨著工資成長帶動消費復甦，日本經濟成長將於2025年重新加速，有鑑於日本央行保持相當溫和的緊縮週期，加上其他央行放寬政策，日元可能會走強。

2025年房地產業可能在一定程度上繼續限制中國消費和投資活動力道。出口的高成長支撐2024年整體經濟成長，但潛在的貿易摩擦可能導致相關成長略微減速，此外，政策刺激措施可能緩解壓力下，2025年中國大陸經濟成長可望溫和放緩，但不排除刺

激政策帶來上漲驚喜，推動經濟成長超出預期。

美國降息、全球貨幣寬鬆、中大路刺激政策和美元溫和走弱，都將為其他新興市場的經濟成長和表現提供廣泛支撐，大宗商品價格應會有所上漲，尤其是在大陸擴大刺激力道的情況下。此外，聯準會的降息應可為新興市場的降息鋪路，特別是在利率仍然很高且通膨正在下降的地區，例如拉丁美洲、中歐、亞洲和南非的部分地區。

其中，印度在新興市場經濟體中尤為突出，因其投資和消費表現強勁而且通膨得到控制；拉丁美洲的機會與風險可能依然並存。隨著抗通膨取得成功，中歐利率持續下跌，歐洲央行進一步放寬政策應會導致進一步降息。

投資啟示

有鑑於正面的宏觀環境，2025年展望傾向於偏好風險資產，但同時關注部分資產的評價偏高。

在股票方面，因其評價較低且對經濟週期更敏感，週期性股票及小型股受到青睞。同樣的原因，也使得美國以外的已開發市場股票（特別是英國和日本股票）和新興市場股票受到青睞。

儘管利差縮小，但債券仍具吸引力，特別是持有期較長的債券。強勁的基本面為諸多固定收益資產提供支撐，這有助解釋投資等級和高收益信貸利差緊縮的原因，在成長保持穩健和持續改善的背景下，投資人將偏好承擔一些信貸風險，例如選擇高品質的高收益債券等。另外，銀行貸款的多元化屬性也具吸引力，因其存續期接近於零，而且預期可相對免受利率波動的影響，新興市場當地貨幣債券預期也可望表現強勁。

房地產領域的投資機會日益增多，因為隨著環境的改善和利率的下降，市場有機會顯著上漲。大宗商品方面，基礎金屬因對經濟週期的敏感度而受到青睞。貨幣方面，隨著聯準會的持續降息，美元應於今年內開始走弱，這將有利於日圓和英鎊等貨幣。

其他情境

有鑑於基本情境有可能未實現，2025投資展望也包含其他情境。

在下跌情境中，會有因政策失誤可能帶來的全球經濟成長不及預期的風險，這可能預示著包括美國在內的主要經濟體成長持續放緩，然而，如果經濟活動停滯不前，各國央行可能會進一步降息，以抵消成長放緩的影響，在此情況下，上半年的成長表現將位於趨勢以下，隨後在下半年有所回升，因此傾向於偏好美國股票、較長存續期的美國政府債、黃金、美元及日圓等「避險」貨幣的防禦性配置。

相反的，通膨下降和降息將共同促成「金髮女孩」經濟環境，則可能會出現上漲情境，推動大多數主要經濟體出現一段時期的成長高於潛力，同時保持通膨接近目標水準，在此情境下，傾向於偏好新興市場股票，包括中國股票、銀行貸款、工業大宗商品和能源、以及加幣和澳元等商品貨幣。

潛在不確定因素

首先是隨著關稅和移民政策不確定性增加，市場波動可能加劇，對全球經濟造成影響，這些政策轉變有可能會放大經濟成長和通膨，進而影響聯準會的政策路徑。

其次，大陸官方政策刺激可能會提高經濟上漲的可能性，有望對全球經濟和股票產生積極的外溢效應，仍需關注近期政策趨勢對投資人情緒的影響。

通膨雖然正在下降，但可能反彈，這會導致當前展望發生巨大變動，有關政策放寬和提振經濟的預期也將因此調整，川普政府的貿易、移民以及促進成長政策也可能帶來通膨壓力。

最後是近期部分主要經濟體高於潛在成長，原因是受大規模財政支出推動，儘管現在宏觀環境已較疫情時期趨向正常，但財政依然相對寬鬆，如果政府為緊縮大幅擴張的財政政策而減少政府支出，可能會造成經濟成長阻礙，從而影響2025年預期的漲幅。