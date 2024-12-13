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台積秒填息 台股緩步盤堅…外資調節連三賣

經濟日報／ 記者盧宏奇尹慧中／台北報導
台積電12日再度上演「秒填息」。路透
台積電12日再度上演「秒填息」。路透

台積電（2330）昨（12）日再度上演「秒填息」，加上聯發科、金控雙雄富邦金、國泰金強勢表態，激勵台股昨天勁揚143點、收23,046點，重登23,000點及10日線，終止連二跌。

展望後市，法人指出，美股多頭氣勢仍旺，台股年底前緩步盤堅可期，操作選股不選市，持股汰弱留強。

台積電昨日季配息4元除息，參考價為1,040元，第一盤以跳空開高20元的1,060元開出，再次秒填息，並且是公司實施季配息以來第17度除息當日填息，盤中一度攻上1,065元，終場以1,060元收市，漲20元，貢獻昨天大盤漲點逾160點。不過，外資昨日仍賣超台積電635張，連續三個交易日賣超，三大法人合計賣超886張。

就配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。下次除息第3季的季配息將拉升至4.5元，為首度季配息4.5元除息，除息交易日為2025年3月18日。

台積電勁揚帶動下，電子權值股扮演領漲大盤多頭要角，傳出將提供部分Apple Watch新品數據機晶片的聯發科終場漲30元、收1,380元，創股價波段高點。

金控雙雄同步助攻漲勢，富邦金前11月大賺逾一股本，居金控冠軍，激勵股價漲2.3元、收93.9元，差0.1元就改寫掛牌後收盤歷史天價；國泰金漲1.2元、收69.6元，亦寫本波反彈新高；其餘盤面強勢族群還包括機器人、高價IC設計、網通、汽車零組件等；千金股漲跌互見，維持17檔不變。

台股昨日開高一度漲285點至23,189點，但最後一盤調節賣壓出籠，5日線得而復失，成交量略增至3,615億元。

三大法人昨日小買台股2.1億元，其中，外資調節15.6億元，連三賣，12月來買多賣少，累計單月買超540.9億元。外資在台指期留倉淨空單小減553口，降至39,415口，仍維持高檔。

投信買超9.1億元，連二買，12月賣多於買，累計單月買超28.3億元；自營商反手回補8.6億元，終止連五賣，自行買賣部位轉為小買4.5億元；八大公股行庫賣超5.3億元，終止連二買。

台積電 除息

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