證交所攜手安侯建業及富邦證 推動越南優質企業來臺上市

臺灣證券交易所攜手安侯建業聯合會計師事務所及富邦證券日前赴越南舉辦「前進臺灣資本市場說明會」，並邀請來億-KY現身說法分享回臺上市經驗，吸引逾25家當地企業、近70位代表出席與會。

這場說明會由證交所介紹臺灣資本市場及上市重要議題，續由安侯建業簡報越南商情及永續發展觀察活動，亦特別邀請駐胡志明市辦事處長韓國耀蒞臨致詞，分享越南經濟發展與政策發展的最新動態。

目前越南臺商在臺上市掛牌家數5家，居新南向國家之首，本次招商活動由證交所副總經理杜惠娟率領上市服務團隊再訪越南，強化對當地企業的上市相關服務，持續協助企業來臺上市並邁向永續經營的目標。

杜惠娟於會中致詞表示，為持續推動優質越南企業來臺上市，近年證交所上市服務團隊積極赴越南各地與企業代表交流，充分瞭解公司經營的實況，也表達臺灣資本市場支持海外臺商成長茁壯的使命，更期待看見越南企業在集中市場形成上市新聚落，創造臺股集中市場亮點。

她進一步說，上市可以協助企業籌資、拓展業務、招募人才、提高知名度，更能健全內部制度、完善法令遵循、強化資訊透明及優化勞資關係等，對企業而言，是一個重要的過程，也等於讓自己連結資本市場能提供的重要資源，包含籌募持續營運發展所需的長期且穩定的資金、制度建立提升效率等優點，提升企業應對風險韌性。

越南近年以穩健的經濟成長及友善投資環境，成為備受矚目的新興市場。持續增長的GDP與年輕充足的勞動力，促進多元產業發展。政府推動稅務優惠、土地支持等政策，吸引大量國際資本進駐。

同時，越南也成為臺商的重要布局據點，許多臺灣企業在製造、科技與零售等領域取得佳績，並將越南作為連接全球市場的樞紐。製造業升級和供應鏈多元化，更鞏固越南在國際市場中的重要地位。

本次推動行程，證交所亦拜訪六家有意進入資本市場的臺商企業，同時連結當地國銀資源，戮力推動優質外國企業來臺上市。

展望未來，證交所將持續優化國內籌資環境，拓展資本市場能見度，積極開拓並穩固IPO案源以壯大資本市場，提升市場價值，力促連結亞太資產管理中心的政策目標。