證交所「第一上市公司及創新板公司法說會」落幕 現場互動熱烈

臺灣證券交易所於12月5日至12日間舉辦第4季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，會中投資人、投資機構法人代表與媒體記者踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，互動相當熱烈。

本次共有金麗-KY（8429）、永邑-KY、麗豐-KY、錼創科技-KY創、威力暘-創、永固-KY、吉源-KY、台南-KY、力達-KY、再生-KY、全宇生技-KY、慧洋-KY及大洋-KY等13家公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。

證交所表示，投資大眾可透過官網觀看「第一上市公司及創新板公司法人說明會」影音檔。參與公司法人說明會的簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢。

證交所持續鼓勵第一上市公司及創新板公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法說的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。