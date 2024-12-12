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就市論勢／板卡、IC設計、紡織 可布局

經濟日報／ 陳釧瑤（統一台灣高息優選基金經理人）

盤勢分析

進入年底，市場聚焦2025年展望，以趨勢來說，美國通膨將維持低檔，並持續朝聯準會（Fed）2%目標邁進。通膨壓力緩解，Fed降息趨勢確立，資金面有利股市多頭。雖然明年美國經濟成長將放緩，但仍保持擴張。

根據歷史經驗，Fed開始降息後的三至七個月，美國製造業通常會重拾向上動能。近期美國製造業信心開始回升，預估明年上半年加速復甦，支撐經濟成長。

主計總處預估2025年經濟成長率將達3.29%，且為逐季成長。今年台股企業獲利有望突破2022年的歷史紀錄，在科技業出口帶動下，明年有望持續創高。

投資建議

在經濟及企業基本面穩健背景下，若台股出現回檔，反是長線布局良機。產業方面，AI保持高成長，市場需求強勁，相關類股後市可期，看好AI伺服器、AI PC/NB/手機及科技新產品供應鏈。板卡及IC設計類股庫存調整結束，搭配高殖利率，長期投資價值浮現。傳產則看好紡織業庫存調整告一段落，供應鏈有望受惠品牌端拉貨動能。

AI Fed 美國經濟

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