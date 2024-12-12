第4季第一上市公司及創新板公司 法人說明會圓滿落幕

臺灣證券交易所2024年12月5日、6日、9日、10日、12日舉辦第4季第一上市公司及創新板公司法人說明會，共有金麗-KY（8429）、永邑-KY（2939）、麗豐-KY（4137）、錼創科技-KY創（6854）、威力暘-創（6988）、永固-KY（5546）、吉源-KY（8488）、台南-KY（5906）、力達-KY（4552）、再生-KY（1337）、全宇生技-KY（4148）、慧洋-KY（2637）及大洋-KY（5907）等13家公司與會，各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等詳細說明。投資人、投資機構法人代表與媒體記者踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中這次說明會圓滿結束。

投資大眾可透過證交所網站觀看「第一上市公司及創新板公司法人說明會」影音檔，網址為https://webpro.twse.com.tw/ 。參與公司法人說明會簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢，網址為https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1。

臺灣證券交易所持續鼓勵第一上市公司及創新板公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。