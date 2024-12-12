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外資賣超15.64億元 砍聯電逾2萬張最多

中央社／ 新台北12日電
聯電。圖／聯電提供
聯電。圖／聯電提供

台股今天上揚143.17點，重登23000點關卡之上，收在23046.8點，成交值新台幣3479.92億元。外資賣超15.64億元，賣超聯電逾2萬張居首。

分析師王兆立表示，台股目前結構紛亂，牛熊同市，因操作難度高，投資人以短打為主，今天權值股表現較佳。

王兆立說，台股自去年底爬升以來，共計回測半年線4次，觀察短期大盤仍由多方占上風，未來指數不宜失守半年線關卡約22634點，否則恐進一步下探年線21123點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期維持盤整走勢，市場關注美國聯邦準備理事會（FED）下週利率決策，若進一步降息，對於資金面將具正面意義。

外資及陸資今天賣超15.64億元，投信買超9.14億元，自營商買超8.64億元，呈現土洋法人對作局面；三大法人合計買超2.14億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超聯電最多，達2萬493張。外資連續8個交易日累計賣超聯電超過9萬張，衝擊聯電股價走勢疲弱，今天收在42.5元，創1年多來新低價。

外資其餘賣超前10名有元大美債20正2、金寶、陽明、群益優選非投等債、中鋼、鴻海、兆豐金、台塑、京元電。

外資買超前10名以金融股居多，包括富邦金、凱基金、國泰金、新光金和中信金；其餘買超前10名有群創、友達、長榮航、英業達、華航。

台股 外資 聯電

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