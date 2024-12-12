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國泰投信董座張錫：看好台股長線 增加成長性部位迎戰超高齡社會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信董事長張錫出席國泰投信論壇「新規則 ‧ 新變化 ‧川普2.0 的全球投資攻略」致詞。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
國泰投信董事長張錫出席國泰投信論壇「新規則 ‧ 新變化 ‧川普2.0 的全球投資攻略」致詞。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

全台最大資產管理業者國泰投信12日在「新規則新變化：川普2.0的全球投資攻略」論壇中發布2025年投資展望，國泰投信董事長張錫表示，川普重返白宮，川普2.0對於台灣經濟的負面影響估計有限，因為台灣有難以撼動的科技業聚落優勢，美國明年可望持續降息，認為2025年應是股債雙多的上漲格局，張錫也提到，台灣即將邁入超高齡社會，退休後的資產配置建議拉高成長型部位，例如今年表現亮眼的市值型ETF，對台股長線看好，可定期定額投資，樂享下半生。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏分析，從美國近期數據可看出，經濟起色很有限，說明美國經濟仍受限制，對於全球關注聯準會的降息步調，甚至有經濟學家認為明年川普正式上任後大舉擴張經濟，是否會扭轉降息趨勢，對此，王誠宏表示，美國不太可能回到升息環境，因為這幾年都處於不合理高利率的時代，經濟受到扭曲，按照目前的美國經濟條件，預估12月利率應會再降一碼到4.25%~4.5%、明年3月是3.75%~4%，在降息趨勢下，對全球經濟應採正向看待。

王誠宏補充，川普若祭出強力的關稅政策，使價格被轉嫁於消費者，恐會重新引發新的一波通膨，導致關稅效果不彰，可能會提高美國已經很高的赤字，因此幕僚應會建議分階段進行，他也提醒投資人留意灰犀牛和黑天鵝風險，灰犀牛指的是可被預測的風險事件，須留意區域政治中的武裝衝突，另一則是若降息不夠或停滯，美國商用不動產的高比例債務問題；黑天鵝則是指難以預測但會造成巨大衝擊的事件，他認為需要進一步觀察全球科技戰，是否會引發科技進展速度超越應用速度，高創新卻不一定帶來高獲利的情境，以及全球製造業與服務業的「缺工」危機，都是市場可能風險。

國泰投信投資長鄭立誠提到，過去川普對中國大陸採取的關稅與科技封鎖政策，推動全球供應鏈重組，這對台灣來說是一個契機。台灣作為美中之間的關鍵科技樞紐，可能進一步鞏固在半導體、電子零組件等高科技領域中的地位，尤其是美台在晶片供應鏈的合作會更加緊密；加上台灣的戰略地位具有先天優勢，有望吸引更多外資觀望，對台股都是利多。

展望2025年台股市場，國泰投信建議布局市值型ETF掌握台股行情，可善用新一代市值型ETF：國泰台灣領袖50 ETF（00922），聚焦AI和半導體績優股，成分股囊括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）這三檔權值王；近期全台金控公布今年前11月獲利繳出好成績，00922成分股中也有近兩成金融股，能掌握產業輪漲機會，00922因價格親民，適合小資族累積張數，透過時間複利準備退休金。

國泰 川普 美國經濟

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