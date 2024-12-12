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台塑四寶全數失守40元關卡 官股為主要賣壓來源

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台塑四寶12日全數失守40元關卡。 圖／聯合報系資料照
台塑四寶12日全數失守40元關卡。 圖／聯合報系資料照

台塑四寶12日全數失守40元關卡，台塑（1301）下跌2.87%，收在38.85元；南亞（1303）34.7元，下跌3.61%；台化（1326）報31.20元，下跌3.55%；台塑化（6505）報38元，下跌2.81%。

統計至11日止，8大官股券商5個交易日以來，總計調節台塑四寶約1.7萬張，其中以台塑6,482張最多，台塑化3,549張居次，台化與南亞則分別為2,728張、2,076張，官股為主要賣壓來源。

而觀察台塑四寶11月營收表現呈三好一趨緩的好成績，除南亞較上月衰退，另外三家公司與上月相比都成長，台塑、台塑化與上月相比更出現兩位數成長，主要包括訂單遞延、歲修結束、銷量成長等因素。

四家營收合計達1,186.1億元，月增7.2%、年減2.5%；四寶前11月總營收逾1.35兆元，年減2.3%。

展望明年第1季，台塑先前表示，美國總統當選人川普上任前預告提高關稅，實施前美國通路商可能提前採購亞洲商品，且明年元月底農曆春節連假，預期下游加工廠及通路庫存去化後，客戶將陸續回補庫存，加上節後步入季節性需求旺季，買氣回溫，有利台塑公司產品銷售。

台塑化則指出，以色列與伊朗軍事衝突並未升溫，中東地緣政治風險下降，11月油價較弱勢。OPEC+有共識繼續延長自願減產，至少明年4月再考慮開始增產，使第1季原油供給受限。

另因美國政府持續加強制裁伊朗及相關船運公司，導致伊朗原油出口從9月起單日180萬桶逐步下降至11月的140萬桶，加上北半球冬季逐漸寒冷，取暖用油需求增加，提供油價下檔支撐。

台塑化樂觀認為，冷氣團逐漸影響歐美，柴油取暖需求增加帶動歐洲柴油價差回升，亞洲方面日本冬季取暖需求增加，煤油購買力道強勁。

台塑化 美國

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