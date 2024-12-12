台股上漲143點 三大法人買超2.14億元

台股12日開高，但終場漲勢縮小，收在23,046.8點，上漲143.17點，漲幅0.63%，成交量3,479.92億元，三大法人買超2.14億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超15.64億元，投信買超9.14億元，自營商買超（合計）8.64億元，其中自營商（自行買賣）買超4.53億元，自營商（避險）買超4.11億元。

台積電（2330）收1,060元，漲幅1.92%，聯發科（2454）傳出將提供部分Apple Watch新品數據機晶片，首度打進蘋果主力硬體產品供應鏈，今上漲逾2%，收1,380元。族群方面，運動休閒股走強，鈺齊-KY（9802）攻上漲停板，美利達（9914）上漲逾4%，寶成（9904）漲幅逾3%。金融股也表現亮麗，富邦金（2881）自9月初創高後，股價一路盤整，今上漲逾2%，收93.9元，將挑戰前高95元；國泰金（2882）、凱基金（2883）、元大金（2885）等漲幅逾1%。