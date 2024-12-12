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四寶今年股價都腰斬 台塑摜破40元、台化陷30元保衛戰

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台塑四寶跌勢不止。（聯合報系資料庫）
台塑四寶跌勢不止。（聯合報系資料庫）

台塑四寶跌勢不止，台塑（1301）40元整數價位僅花五天就跌破，12日收在最低38.85元，跌幅2.88%；台化（1326）、南亞（1303）、台塑化（6505）也都下跌，跌幅2%以上，其中台化重跌至31.2元，離30元不遠，陷入30元保衛戰。

台塑股價已跌至2022年的價位，金融海嘯時期的最低價41.4元也被跌破，統計今年以來已經跌掉51%，等同腰斬。股價最先下探3字頭的台化，今年以來跌幅也達五成；南亞今年跌幅達48%，台塑化今年累計下跌53%。

塑化業景氣不佳，據金管會統計，113年前3季獲利減少最多的企業，則分別為塑膠、油電燃氣、食品工業，分別年減281.09億、197.62億、56.25億，塑膠工業甚至前三季虧損19.02億。主要原因分別為同業產能投放及轉投資收益衰退、原油價格疲軟使獲利下滑。

台塑前三季每股純益（EPS）虧損0.24元，台化前三季EPS 0.25元，南亞前三季EPS 0.38元，台塑化前三季EPS 0.49元。

11月營收上，四寶呈三好一趨緩的成績，除南亞較上月衰退，另外三家公司與上月相比都成長，台塑、台塑化與上月相比出現兩位數成長，主要包括訂單遞延、歲修結束、銷量成長等因素。

對明年第1季展望，台塑先前表示，美國總統當選人川普上任前預告提高關稅，美國通路商可能提前採購亞洲商品，且明年元月底農曆春節連假，預期下游加工廠及通路庫存去化後，客戶將陸續回補庫存，加上節後步入季節性需求旺季，買氣回溫，有利台塑公司產品銷售。

台塑今收38.85元，台化收31.2元，南亞收34.7元，台塑化收38元。

台化 台塑化

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