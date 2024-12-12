川普2.0 法人：2025美股最樂 另有3市場可期台股是其一

川普不到1個月就要宣誓就任美國總統，全球將進入川普2.0新時代。柏瑞投信表示，展望2025年，當前強勁的資本支出週期得以延續，美國經濟將傲視群雄，不過川普新政可能衝擊非美市場、擴大成長的差距。預期市場仍會以美國為中心，但景氣循環內的調整期間可能很漫長，新興市場和歐元區將面臨諸多挑戰.。

柏瑞投信指出，美國受惠於生產力與勞動力的成長，貨幣政策將接續成為推動經濟的要角；中國試圖運用多管齊下的激勵措施來阻止經濟衰退，可望支撐非美地區經濟的增長。由於美國經濟展現長期韌性，加上高生產力持續改善，消除了通膨風險並加速經濟成長及企業獲利，因此現在已不必討論硬著陸與軟著陸，並可預期美元仍有走強空間。

柏瑞投資全球多元資產投資組合經理 Benjamin Tsui表示，川普的減稅政策將進一步推升企業獲利，使得市場再度看好美股，但若從評價面來看，大型股已偏貴，相較之下，中型股評價面較具吸引力，且在降息後，中型企業的融資成本下降，具有更高的獲利成長預期。同時，在貨幣寬鬆與金融監管可望鬆綁下，對於金融股獲利將有正面助益。

除了美股，柏瑞投信看好的股市還有印度、台灣及英國，因為這些地區持續提高生產力、進行核心投資，將帶動經濟進入結構性成長的領域。

至於在全球固定收益市場的影響上，柏瑞投信認為，美國市場可能會出現過熱，而非美市場則因為面臨貿易政策的挑戰，使其債券出現賣壓，若因此引發拋售，反而是為這些地區的債券創造買入的機會，例如相對看好亞洲的非投資級債仍位於投資甜蜜點。