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台股漲143點收23,046點 台積電上漲20元收1,060元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股12日早盤以23,050.64點開出，盤中最高一度達23,189.29點，終場收在23,046.80點，上漲143.17點，漲幅0.63%，成交量3,479.9億元。櫃買則收257.38點，下跌0.40 點。台積電（2330）除息，終場收1,060元，上漲20元，秒填息。

盤面上以類股來看，生技、運動休閒、半導體、光電、數位雲端、金融、營建、汽車、電腦周邊等表現強勢。

另外，以資訊服務、塑膠、玻陶、油電燃氣、食品、電機、紡織、居家生活等類股表現弱勢。

觀察台股成交額排行榜，帶量上漲的有，台積電、聯發科（2454）、神達（3706）、鴻海（2317）、金像電（2368）、世芯-KY（3661）、華通（2313）、聯鈞（3450）、祥碩（5269）、上詮（3363）、廣達（2382）、創意（3443）等表現亮眼。

量大下跌的則有，零壹（3029）、智邦（2345）、陽明（2609）、訊芯-KY（6451）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、台燿（6274）、台光電（2383）、鴻準（2354）、眾達-KY（4977）、華星光（4979）、順達（3211）、元太（8069）、信驊（5274）等。

統一投顧表示，美國昨晚公布CPI年增2.7%，符合市場預期，穩固聯準會下週降息一碼預期，有利股市風險偏好。另一方面，隨著美國黑色星期五消費暢旺以及進入耶誕消費旺季，且根據過往20年統計，11月指數收黑，12月上漲機率逾90%，將有利年底作帳行情延續。台積電今日將除息4元，昨晚ADR上漲1.39%，有利今台股止跌反彈，惟外資期貨空單昨日再度增加至4萬口左右，後續仍須關注外資期貨空單及成交量變化。

另外，統一投顧表示，操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及散裝、汽車零組件、紡織製鞋及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

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