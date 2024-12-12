2025航運產業展望：高現金殖利率成吸金亮點

展望2025年，法人分析，航運產業在多空因素交織下，憑藉高現金殖利率成為資金關注焦點。航空、散裝航運及貨櫃三大族群各具潛力，操作策略應視產業特性而定。

航空業方面，法人分析，隨著2024年獲利創新高及燃油價格維持低檔，航空公司營運動能可望延續。桃園機場第三航廈北廊道完工後，將進一步提升旅客吞吐量，對營運形成強力支撐。看好華航（2610）、長榮航（2618）及虎航（6757），建議維持買進。

散裝航運上，2025年供需結構預期穩定，下檔空間有限。相關個股如新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）及慧洋（2637）具備中長期成長潛力，適合中長線布局。

貨櫃航運部分，儘管面臨美東港口罷工、紅海危機及關稅政策變動等挑戰，仍可因高現金殖利率吸引資金青睞。特別是長榮（2603）現金殖利率突出，建議採取區間操作策略，逢低介入。

整體上，法人建議，2025年航運產業具備穩健成長基礎與吸引力的現金回報，適合投資人中長期關注。短線操作宜保持謹慎，選擇具基本面支撐的標的進行布局。