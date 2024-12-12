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順藥連吞6跌停、晟德也裂開！恐慌大逃殺或真完蛋？專家「長線可期」：少數生技有賺錢

聯合新聞網／ 玩股網
順藥解盲後連吞6根跌停。示意圖／ingimage
順藥解盲後連吞6根跌停。示意圖／ingimage

＊原文時間為12月3日。

【文．玩股華安】

順藥新藥LT3001中國二期臨床解盲將公布結果，上周五（11月29日）順藥（6535）、晟德（4123）同步停牌，然而順藥宣布其第二期臨床試驗解盲成功後，周一（12月2日）順藥股價打入跌停，且今日（12月3日）再度一根跌停，母公司晟德大藥廠同樣跟隨下跌。

市場對於順藥的臨床結果原本持樂觀態度，這次的股價暴跌讓投資者感到不安，然而在解讀原因上順藥因利多出盡而下跌，投資人多數可以理解，然而母公司根本沒漲到，股價卻一同重挫，就讓投資人滿頭問號，究竟為什麼？

個人認為主要原因是近年晟德曾發生過兩次內線傳聞，分別在涉嫌於2019、2021年，在禁止交易期間交易晟德股票，不法獲利數萬元至200多萬元，涉犯證券交易法之內線交易等罪，上櫃公司晟德大藥廠（4123）前董事長林榮錦等人。

然而這個新聞在11月28日，剛好是解盲的前一日發布，「前法官陳永昌任晟德大藥廠獨董內線交易撈286萬 一審判刑3年10月」，加上當日剛好順藥解盲後打入跌停，導致股票出現雙重壓力，在跌破年線後，停損賣壓出籠，賣壓更是加重，使昨日（12月2日）出現外資大賣，融資大減的情況。

晟德過去因涉及內線交易而屢次登上新聞頭條，包括前董事長林榮錦在禁止交易期間進行股票交易等事件。

這些事件嚴重影響了公司的形象和投資者信心。然而相關的法律判決已經出爐，應為利空出盡，晟德在看好子公司順藥時，也曾公開在9月25日表示要加碼投資順藥，後面果不期然，順藥解盲二期順利通過。

而順德為何重挫，可參先前文章，二期臨床新藥到最後時間有盈利仍有一大段路要走，因此容易利多出盡。

（題外話，前董事長林榮錦等人真的有必要為了這200多萬內線交易嗎？）

面對這種情況，應為短期的市場過度反應，以長期來看晟德（4123）算是少數有賺錢的生技公司，長期仍具有一定的投資價值。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：順藥解盲後重挫！晟德4123也重挫！是恐慌性殺盤還是真的玩完了？

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