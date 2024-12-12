快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

元富投顧2025展望聚焦川普政策 台股上檔挑戰26,000點

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

新光金控旗下元富證券子公司元富投顧舉辦2025投資展望說明會，由元富投顧總經理鄭文賢帶領總經團隊，為投資人分析2025年投資展望與資產配置策略。針對全球經濟，元富投顧認為2025年全球市場成長有機會更加均衡，但經濟成長仍然緩慢，主要變數為美國聯準會貨幣政策、川普重返白宮後的政策及中國經濟的表現。

鄭文賢指出，美國經濟穩健，就業意外具有韌性，通膨黏性讓聯準會在2025年開始放緩降息步伐。再者，川普上任後首件事為驅逐移民，這對通膨的影響性為未知數，再加上關稅及減稅推動的通膨預期，美國中性利率面臨上移，聯準會降息的空間也大為壓縮，預計2025年上半年降息的機會比下半年高，全年可能只有2碼的空間。

台股投資策略方面，台灣民間消費一直維持穩定，AI應用需求非常暢旺，出口擴張動能能夠延續，廠商也會增加資本設備投資；但美國維持限制性利率對全球經濟的抑制性仍高，川普上任後對台灣的態度可能不如第一任時友善，這是明年台灣經濟的變數，元富投顧認為2025年台灣經濟要守住GDP成長率3%的關鍵是外部變數。

針對大中華區投資市場展望，在中國方面，9月底中國政府推出降準降息、擴張財政，及針對房市、股市救市政策，期盼GDP守穩5%。元富認為，近期PMI（中國製造業採購經理人指數）製造業、房市已達初步改善效果，後續仍需進一步財政刺激，可留意12月中央經濟工作會議及明年3月兩會。值得一提的是，川普上台引發中國關稅威脅論，將是中國最大風險。

此外，金融市場部分，美國資產傾向股優於債，考量美國聯準會2025年降息2碼，聯邦資金利率降至3.875~4%，預計美債殖利率將處在4%上下波動，債券資本利得空間不大。反之，在川普減稅、放寬監管政策，元富看好2025年美股，預計AI將持續挹注美股企業獲利YOY增長雙位數，有利美股挑戰雙位數報酬。類股選擇方面，川普刺激性政策，金融、工業、科技與小型股可望有較好表現。

對於投資人最關心的2025年資產配置，台股部分，2025年台灣GDP YOY逐季向上，全年增長3%附近；加以半導體、AI持續增長，企業獲利增長15%，有利台股持續走高。基本面有撐下，2025台股股價淨值比介於2.2~2.6倍，台股下檔支撐看年線21,300點~上檔則挑戰26,000點。投資人需留意川普關稅、國際美元走勢將牽動外資流向，引發台股波動。

台股 川普 美國聯準會 美股 通膨

延伸閱讀

川普邀習近平出席就職 蕭旭岑：美中台關係將有大變動

拜碼頭？路透：國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉訪美 試圖接觸川普團隊

二度獲選！川普將成《時代》2024年度風雲人物 擊敗賀錦麗、馬斯克

明年1月20日就職！CBS：川普邀請習近平出席典禮

相關新聞

順藥連吞6跌停、晟德也裂開！恐慌大逃殺或真完蛋？專家「長線可期」：少數生技有賺錢

因順藥新藥LT3001中國二期臨床解盲將公布結果，上周五（11月29日）順藥（6535）、晟德（4123）同步停牌，然而順藥宣布其第二期臨床試驗解盲成功後，周一（12月2日）順藥股價打入跌停，且今日（12月3日）再度一根跌停，母公司晟德大藥廠同樣跟隨下跌。

聯發科打進蘋果鏈 股價帶著集團股往前衝、亞信飆漲停

彭博資訊報導，蘋果有意明年大幅升級Apple Watch功能，將由聯發科（2454）提供部分Apple Watch新品數...

2025航運產業展望：高現金殖利率成吸金亮點

展望2025年，法人分析，航運產業在多空因素交織下，憑藉高現金殖利率成為資金關注焦點。航空、散裝航運及貨櫃三大族群各具潛...

元富投顧2025展望聚焦川普政策 台股上檔挑戰26,000點

新光金控旗下元富證券子公司元富投顧舉辦2025投資展望說明會，由元富投顧總經理鄭文賢帶領總經團隊，為投資人分析2025年...

機器人又動起來了？ 這兩檔盤中漲停

機器人概念股今年上半年大漲一波後，沉寂休息許久，不過這兩天部分個股重啟漲勢，所羅門（2359）、羅昇（8374）、和椿（...

台積電除息第17度秒填息 開盤上漲20元市值逾27兆元

台積電今日季配息除息，第二度除息4元並將發出總規模逾千億元股息。該季配息所屬季度為今年第2季。開盤上漲20元，完成第17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。