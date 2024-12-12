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聯發科打進蘋果鏈 股價帶著集團股往前衝、亞信飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蘋果有意明年大幅升級Apple Watch功能，將由聯發科（2454）提供部分Apple Watch新品數據機晶片，將是聯發科首度打進蘋果主力硬體產品供應鏈，市場看好有望迎來強勁拉貨動能。圖/聯合報系資料照片
蘋果有意明年大幅升級Apple Watch功能，將由聯發科（2454）提供部分Apple Watch新品數據機晶片，將是聯發科首度打進蘋果主力硬體產品供應鏈，市場看好有望迎來強勁拉貨動能。圖/聯合報系資料照片

彭博資訊報導，蘋果有意明年大幅升級Apple Watch功能，將由聯發科（2454）提供部分Apple Watch新品數據機晶片，將是聯發科首度打進蘋果主力硬體產品供應鏈，市場看好有望迎來強勁拉貨動能；聯發科12日開高走高衝達1,395元，且帶著集團股一起往前衝，盤中亞信（3169）亮燈漲停、達發（6526）及鈺太（6679）漲幅逾6%、晶心科（6533）及九暘（8040）也上漲。

彭博資訊報導指出，蘋果明年將大幅升級Apple Watch功能，且找上聯發科助陣，由聯發科提供部分Apple Watch新品數據機晶片，分食英特爾原本供應的訂單，是聯發科首度打入蘋果主力硬體產品供應鏈，且是僅次於處理器的關鍵晶片。

根據市調機構統計，全球每年智慧手表市場規模約8,000、9,000萬支，蘋果市占率近半，且集中在高階市場，隨著明年蘋果大幅提升Apple Watch的功能，預料將可引爆新一波的買氣。

市場看好聯發科除將有望迎來Apple Watch強勁的拉貨動能，也有機會承接更多其他品牌的訂單；聯發科不評論相關訂單消息。

聯發科打進蘋果鏈，12日以1,370元開高後一度衝達1,395元，朝歷史新高價1,500元挺進，盤中漲幅逾3%；聯發科大漲，集團股同慶，亞信衝上漲停112元鎖死，達發開高後一度衝達739元，盤中漲幅逾6%。

鈺太也是大漲表態，盤中漲幅逾6%，另外，晶心科及九暘盤中都上漲逾1%；不過，揚智（3041）的表現較弱，在聯發科集團股一片上漲中，成為集團唯一下跌的公司，盤中跌幅逾1%。

Apple Watch 漲停 聯發科 蘋果 集團股

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