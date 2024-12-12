機器人又動起來了？ 這兩檔盤中漲停

機器人概念股今年上半年大漲一波後，沉寂休息許久，不過這兩天部分個股重啟漲勢，所羅門（2359）、羅昇（8374）、和椿（6215）、全球傳動（4540）等均連漲兩天，全球傳動連拉兩根漲停板，股價攻上50.4元漲停鎖死，和椿亦攻上漲停板，盤中大漲逾9%，重回70元之上。

人形機器人成為AI應用的下一個戰場，輝達（NVIDIA）先前預告，要在明年上半年推出驅動人形機器人的AI技術，今年3月發表了Jetson Thor運算系統，做為發展人形機器人的架構之一。

特斯拉則在11月28日發布人形機器人最新研發進展，影片中人形機器人Optimus用「手」在半空中穩穩接住網球，動作十分自然流暢。不過操作過程並不是機器人自己動作，而是透過遠端遙控完成。

近日機器人概念股股價又動起來，其中以全球傳動表現最強，連續拉出兩根漲停，和椿昨日大漲5%後，今又大漲逾9%，攻上漲停板，並爆出逾兩萬張大量；佳能（2374）則是在今天拉出一根長紅，盤中漲幅逾6%，所羅門也連續上漲兩天，挑戰半年線。

和椿11月營收達2.29億元，月增76%，年增168.3%，睽違兩年半再度突破2億元大關，累計前11月營收14.63億元，年增61.17%。今年前三季營業利益0.81億元，營益率7.36%，較去年同期的1%大增，歸屬於母公司業主淨利1.25億元，每股純益1.52元。

和椿投入企業的「第二曲線」轉型，創造auro solutions機器人自動化子品牌，並成立「機器人應用研發中心」，研發各式機器人的產業別應用。除了既有電子半導體產業應用技術外，也積極整合相關協作機器人、AMR、無人搬運車、無人叉車、樓宇清潔機器人等技術。