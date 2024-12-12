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台積電除息第17度秒填息 開盤上漲20元市值逾27兆元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電今日季配息除息，第二度除息4元並將發出總規模逾千億元股息。該季配息所屬季度為今年第2季。開盤上漲20元，完成第17度秒填息，以台積電早盤股價換算市值逾27兆元。

台積電此次除息4元換算占昨收盤價現股比重僅約0.38%，現金股息並將發出約1,037億元，有望為台股帶來新一波資金活水。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息，6月13日是第15次除息當日填息，當時為第2度除息3.5元，前一次9月12日首度除息4元也當日開盤即填息，成為第16次當日填息。今日則為第17次當日填息。

就配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。在今日除息後，至於下次除息第3季的季配息則將拉升至4.5元，為首度季配息4.5元除息。

台積電今年11月12日董事會已拍板，核准配發2024年第3季股息4.5元，其普通股配息基準日訂定為2025年3月24日，除息交易日則為2025年3月18日並於2025年4月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年3月18日。

台積電今年首季的季配息4元已較先前一次季配息3.5元再拉升且調幅約14%，第2季續配4元，加上今年第3季該季季配息拉升至4.5元，法人預估台積電今年度全年配息有望從17元起跳。

法人推測，台積電自由現金流穩健，全年現金股息將穩定提升，預估2024年股息16元起跳，隨營收獲利提升，2025-2026年推測現金股息分別將為20元至24元起跳。

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