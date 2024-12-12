富蘭克林坦伯頓基金集團2025年展望：聚焦五大主題

股市示意圖。中央社 2024年即將進入尾聲，值此歲末年終之際，富蘭克林坦伯頓基金集團旗下富蘭克林坦伯頓研究院主管暨首席市場策略師史蒂芬‧多佛(Stephen Dover)針對2025年全球股債匯市展望提出最新看法，投資人可聚焦五大主題，參與其長期結構性成長題材。

史蒂芬‧多佛指出，在經濟增長、企業獲利和評價面支持下，全球股市2025年漲勢可期，其中美股表現有望優於其他市場。但值得提醒投資人的是，不同於2024年漲勢集中在大型科技股，預期2025年漲勢將擴散至其他產業，這現象自2024年下半年以來已經且正在發生，預期良性的類股輪動將成為常態。

此外，史蒂芬‧多佛提醒，由於近兩年股市累積漲幅已大，市場情緒有點過度樂觀，投資人應回歸理性，設定合理的預期報酬率，並應做好股市出現波段修正的準備，若出現震盪提供擇優布局機會，建議首選五大主題，包括人工智慧、數位金融、人口結構高齡化、基礎建設及永續，可列為長期定期定額的標的。

富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長暨科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，當前美國經濟保持穩健，美國家庭債務佔淨資產比重仍落在歷史低位附近，證實消費者具有韌性，聯準會寬鬆貨幣政策將有助支持經濟維持正成長，在此環境下，美股的市場廣度有望擴大並推動各產業和市值股票持續成長。

史蒂芬‧多佛表示，全球溫和成長及通膨放緩讓主要央行維持寬鬆，但各類債市展望錯綜，其中： (1)儘管利差偏緊，持續看好企業信用債、房地產抵押債和資產抵押債表現；(2)著眼於美國經濟強韌、通膨風險可能復燃，將限縮聯準會降息幅度，不利於美國長天期公債表現，靠攏短天期債直至利率方向明朗；(3)由於川普關稅可能造成全球經濟情勢緊張及股市波動，保有高品質主權債，防範關稅可能造成的波動。此外，在投資人偏好美國股債資產及供應鏈在地化的資金需求下，預期美元將維持強勢。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為非投資等級債市基本面良好，預期違約率仍可維持於歷史低檔，儘管利差偏窄，透過專業經理團隊精選標的，仍有機會可尋。投資於非投資等級債最擔心的就是違約風險，團隊採取謹慎而不要意外的投資策略，藉由(1)避開過度競爭的產業；(2)避開長期趨勢下滑的產業(例如付費電視、串流影音與商場型零售業等)，尋求具可持續性與具韌性的投資成果。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，預期2025年市場波動加大，透過跨資產、跨投資風格的低相關性，有助提高風險調整後報酬，建構具韌性的投資組合。除追求可持續的收益和資本增值機會，控制下檔風險也很重要。