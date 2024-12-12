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天品（6199）暴漲330%、「天國概念股」也要跨界AI！專家：這公司太狂

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
天品（6199）今年股價暴漲330%。示意圖／ingimage
天品（6199）今年股價暴漲330%。示意圖／ingimage

上禮拜我特別提到最近一檔飆漲的「天國概念股」天品（6199），這是台灣唯一掛牌的基督教墓園概念股，營收超過7成來自殯葬相關業務，主要來源是銷售塔位收入。

本來我很納悶，一檔殯葬概念股，怎麼台股下跌它上漲，台股上漲它更漲，今年以來一共漲了330%？

6天前，我說了以下這段話：

「本來我很納悶，一度以為是切入GB200、還是機器人供應鏈、還是近期適逢年底消費旺季，『生意』開始突飛猛進？」

想不到我誤打誤撞，還真的矇到了，這檔股票還真的要變成AI概念股」。

以下為官網最新文宣內容：

天品跨足AI產業，現正式宣布進軍AI產業，推出全新商用事務機與後端資料庫整合服務——「AI Docubank」AI文件銀行，讓AI成為企業辦公室的最佳助理，為商業領域帶來全新數位化管理解決方案。

感想：這家公司真的...太炫了！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

AI GB200 天品 機器人

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