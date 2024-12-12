台積電秒填息 股價開高挑戰5日線

台積電（2330）12日除息，每股配發4元現金股利，預計將發出總規模1,073億元股息，早盤股價跳空以1,060元開出，再度秒填息，股價開高後一度拉升至1,065元， 站上5日線，盤中漲幅逾1%，影響大盤指數約166點。

台積電ADR收盤上漲1.39%，以194.6美元收盤，換算並折合台幣後為每股1,267.35元，較台北交易股票溢價率為21.28%；台積電12日除息，發行市值將減少約1,037億元，占發行量加權股價指數約32.53點，台積電一開盤就秒填息。

台積電12日除息，每股配發4元現金股利，預計將發出總規模1,073億元股息，為第二度除息4元，配息所屬季度為今年第2季；台積電下次除息將是第3季的季配息，每股將配發4.5元現金股利，則是首度季配息4.5元。

台積電今年首季配息為4元現金股利，第2季也是4元現金股利，第3季則是拉升至4.5元現金股利，預計明年3月18日除息；法人預估台積電今年全年配息有望從17元起跳，且推測2025~2026年現金股利將分別為20元至24元起跳。

台積電11月合併營收2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，主要是反映客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍是歷年最旺的11月，且為歷史單月次高；累計前11月合併營收2.61兆元，年增31.8%。

台積電預期在新台幣32元兌1美元基礎上，第4季美元營收約介於261~269億美元，季增11.1~14.5%，平均值季增13%；法人推估，在台積電美元財測基礎上，第4季新台幣合併營收同步挑戰新高，約介於8,352~8,608億元。