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台積電除息開盤衝1060元 重演秒填息

中央社／ 12日電
台積電2024年第2季現金股利今天除息，開盤跳空達1060元，順利完成填息，再度演出「秒填息」戲碼。圖/聯合報系資料照片
台積電2024年第2季現金股利今天除息，開盤跳空達1060元，順利完成填息，再度演出「秒填息」戲碼。圖/聯合報系資料照片

台積電2024年第2季現金股利今天除息，開盤跳空達1060元，順利完成填息，再度演出「秒填息」戲碼。

台積電2024年第2季每股現金股利新台幣3.99963706元今天除息，總金額1037.21億元，將於明年1月9日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約32.53點。

台積電自2019年起改採每季配息，21次除息皆順利完成填息；其中，16次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電在今天再度上演「秒填息」後，除息當天就填息的紀錄進一步推升至17度。

美國11月消費者物價指數（CPI）年增率符合預期，市場提高對於聯邦準備理事會（Fed）再次降息的期待，美股主要指數11日多數收高。那斯達克指數上漲347.65點，首度站上2萬點關卡，收在20034.89點。台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.39%，帶動台積電今天強勢填息。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他退休後若未處分手中持股，第2季股利估計將有約5億元入袋。前董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有5163萬元股息入袋。

台積電董事長魏哲家持股639萬2834股，將有2556萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有66.14億元入帳。

台積電 除息

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