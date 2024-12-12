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台積電秒填息！台股早盤漲逾200點重返23,000之上

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

台股今12日開盤指數為23,050.64點，上漲147.01點，早盤漲逾200點，最高來到23,173.63點。台積電（2330）今天除息交易，影響指數減少32.53點。台積電開盤價為1,060元，上漲20元。

群益投顧表示， 大盤指數連二跌，但守住12月3日多方缺口，短期均線架構也未遭到逆轉，仍屬技術性修正範圍，維持整理型態看待。盤面維持輪動格局，續依個股技術面變化汰弱換強因應。

操作題材可留意：

1.大國博弈擴及無人機，台供應鏈重要性提升─美中貿易科技戰擴及無人機，外媒報導，大陸最近開始管制對美歐銷售無人機關鍵零組件，國眾議院本周將立法禁止大陸大疆和道通智能在美銷售新款無人機。台供應鏈藉由「台灣卓越無人機海外商機聯盟」平台，可望與美業者更緊密合作而受惠。

2.美補助電信業去中化，網通業喜迎升級商機─AI應用帶動網路升級需求，歐美網通業者庫存去化落底，開始啟動明年設備採購。美眾議院預計在2025會計年度國防預算案中，撥款30億美元用以協助美國電信商全面移除中國大陸供應商生產網通設備，以降低國安風險，可望進一步挹注產業成長動能。

周三（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,148.56點，下跌99.27點、跌幅0.22%；S&P500指數上漲0.82%；那斯達克指數上漲1.77%；費半指數上漲2.72%。台積電ADR漲1.39%，報每股194.60美元，換算並折合台幣後為每股1,267.35元，較台北交易股票（2330）溢價率為21.28%。

科技股大漲帶動那斯達克指數首次突破2萬點大關，特斯拉股價大漲近6%，創下紀錄新高；Google母公司Alphabet股價也創新高；輝達（Nvidia）和亞馬遜等漲幅在1.2%到5.5%之間不等；蘋果公司下跌 0.5%。根據芝商所FedWatch工具，市場認為聯準會下周降息1碼的機率超過96%，高於數據公布前的86%。美國10年期公債殖利率上升5.2個基點，至4.271%

三大法人周三集中市場合計賣超213.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超176.4億元，投信買超38.5億元，自營商（自行買賣）賣超16.4億元，自營商（避險）賣超59.5億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,601口至13,778口，外資淨空單增加2,578口至39,968口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,049口至20,661口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在25,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.9上升至0.93。VIX指數上升0.46至19.1。外資台指期買權淨金額-0.55億元 ; 賣權淨金額0.1億元。整體選擇權籌碼面中性。

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