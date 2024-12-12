快訊

觀察站／霸凌調查未完…勞部欠國人3交代

被遺忘的加薩：人道危機該如何伸出援手？

CASETiFY《機動戰士鋼彈》手機殼開箱！RX-78-2氣勢藍 vs MS-06S大膽紅2款拚高下

美股那指首破2萬點關卡 法人：有助台股表現

中央社／ 台北12日電
美股主要指數11日多數收高，圖為紐約證交所交易員。路透
美股主要指數11日多數收高，圖為紐約證交所交易員。路透

美股主要指數11日多數收高，道瓊工業指數下跌99.27點，那斯達克指數上漲347.65點，首度突破2萬點關卡。法人表示，台指期夜盤上揚197點，台股今天有望隨著回升，不排除有機會重登23000點。

美國11月消費者物價指數（CPI）符合預期，市場提高對於聯邦準備理事會（Fed）再次降息的期待，美國主要指數11日多數收高。道瓊工業指數下跌99.27點，跌幅0.22%，標準普爾500指數上漲49.28點，漲幅0.82%，那斯達克指數上漲347.65，漲幅1.77%，收在20034.89點，費城半導體指數上揚133.1點，漲幅2.72%。

國內外產業訊息方面，台積電第2季現金股利今天除息，每股配發3.99963700元，證交所估計市值將減少約新台幣1037億元，影響指數約32.53點。

連接器線廠信邦規劃在苗栗銅鑼科學園打造新廠，瞄準半導體設備線束等相關產品，目標2028年投產。

華固表示，今年是近年來房市最好的一年，但政府房市政策使成交量和融資額都下降，估計明年供給量會減少，投資性需求將下降，不過剛性需求仍在，整體來看雙北房價穩定，雙北以外供給量較多區域，房價可能修正。

法人表示，隨著美國科技股收高，台積電美國存託憑證（ADR）上揚1.39%，有助今天除息走勢；此外，台指期夜盤上漲197點，有利台股表現，不排除有機會重登23000點關卡。

台積電 台股 指數 美國 美股

延伸閱讀

ETF零股交易 熱力四射

就市論勢／AI供應鏈 長線有看頭

凱基推2025台股投資特輯

錢進高息ETF 先看總報酬

相關新聞

台積出現棄息賣壓 大盤月季線保衛戰開打

台股昨（11）日在外資大舉提款台股下，加上台積電棄息賣壓出籠，衝擊指數開低收低，多頭雖一度試圖振衰起敝，不過最後仍無力回...

台積12日除息 台股指數蒸發32點

台積電今日除息，每股配發現金股利四元，發行市值減少約一○三七億元，預估將牽動集中市場加權股價指數蒸發約三十二點五三點。

輝達GB200點火…三檔AI千金股 目標價調升

輝達（NVIDIA）最新GB200 AI晶片正逐步放量，引領AI族群營運再衝一波，「AI千金股」更是外資圈高度關注標的，...

大盤承壓 三跡象浮現

台股昨（11）日跳空跌破23,000點心理支撐，島狀反轉成型。法人表示，短期內台股承壓，回檔修正的三個跡象已浮現。

出借制度 五大好康

零股將從12月20日起開放借券出借。證交所表示，股票出借制度有五大好處，包括無身分限制、手續簡便、賺取孳息、賣出權益不受...

美股那指首破2萬點關卡 法人：有助台股表現

美股主要指數11日多數收高，道瓊工業指數下跌99.27點，那斯達克指數上漲347.65點，首度突破2萬點關卡。法人表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。