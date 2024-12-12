美股那指首破2萬點關卡 法人：有助台股表現

美股主要指數11日多數收高，道瓊工業指數下跌99.27點，那斯達克指數上漲347.65點，首度突破2萬點關卡。法人表示，台指期夜盤上揚197點，台股今天有望隨著回升，不排除有機會重登23000點。

美國11月消費者物價指數（CPI）符合預期，市場提高對於聯邦準備理事會（Fed）再次降息的期待，美國主要指數11日多數收高。道瓊工業指數下跌99.27點，跌幅0.22%，標準普爾500指數上漲49.28點，漲幅0.82%，那斯達克指數上漲347.65，漲幅1.77%，收在20034.89點，費城半導體指數上揚133.1點，漲幅2.72%。

國內外產業訊息方面，台積電第2季現金股利今天除息，每股配發3.99963700元，證交所估計市值將減少約新台幣1037億元，影響指數約32.53點。

連接器線廠信邦規劃在苗栗銅鑼科學園打造新廠，瞄準半導體設備線束等相關產品，目標2028年投產。

華固表示，今年是近年來房市最好的一年，但政府房市政策使成交量和融資額都下降，估計明年供給量會減少，投資性需求將下降，不過剛性需求仍在，整體來看雙北房價穩定，雙北以外供給量較多區域，房價可能修正。

法人表示，隨著美國科技股收高，台積電美國存託憑證（ADR）上揚1.39%，有助今天除息走勢；此外，台指期夜盤上漲197點，有利台股表現，不排除有機會重登23000點關卡。