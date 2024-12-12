台積出現棄息賣壓 大盤月季線保衛戰開打

台股昨（11）日在外資大舉提款台股下，加上台積電（2330）棄息賣壓出籠，衝擊指數開低收低，多頭雖一度試圖振衰起敝，不過最後仍無力回天，終場指數大跌221點、收22,903點，跌幅0.9%，跌破23,000點大關，月季線保衛戰正式開打，成交量萎縮至3,393億元。

集中市場三大法人合計賣超213.8億元。其中，外資賣超176.4億元，連二賣；投信買超38.5億元，由賣轉買；自營商賣超75.9億元，連五賣。八大公股行庫逢低進場護持，大舉買超53.1億元，連二買。

其中值得注意的是，外資除了賣超現貨，在台指期未平倉淨空單口數也大增2,578口至39,968口，逼近4萬口大關。現貨市場賣超中，台積就賣超7,276張，成為衝擊指數主要來源。

台積電將於今日除息季配息4元，除息前市場觀望心態濃厚，昨日外資呈現連二賣，且是12月以來最大賣超量。

觀察昨日賣超台積電的主要外資包括：麥格理證券31.6億元、瑞銀14.9億元、摩根士丹利14億元、花旗與里昂同為6.3億餘元、滙豐5.2億元。以各大當沖客聚集地聞名的凱基台北，也賣超25.6億元，顯見當沖客更不願參與除息。