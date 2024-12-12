輝達GB200點火…三檔AI千金股 目標價調升

輝達（NVIDIA）最新GB200 AI晶片正逐步放量，引領AI族群營運再衝一波，「AI千金股」更是外資圈高度關注標的，股王信驊（5274）、緯穎、嘉澤分別獲得野村、摩根士丹利（大摩）、里昂調升目標價。

外資普遍看多加持，信驊、緯穎、嘉澤昨（11）日在大盤重挫221點下，走勢相對硬挺，緯穎、嘉澤均逆勢收紅，信驊以小跌0.25%收市。

信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠，受惠客戶AI伺服器資本支出增加，拉貨動能強勁，信驊自2022年6月以來股價從周期底部上漲三倍，野村將信驊2024年至2026年每股純益預測上調13%至26%，即便評等由「買進」降為「中立」，目標價則由4,000元升至4600元，調幅15%。

野村提醒，隨著市場預期逐漸反映AI與非AI伺服器的BMC成長潛力，當前信驊股價已達公平定價。此外，GB200過渡到GB300期間可能面臨BMC內容風險，成為短期表現限制因素。

緯穎是AI伺服器組裝廠，大摩維持其「優於大盤」評等，目標價由2,315元大升至2,900元，調幅25.2%。大摩認為，緯穎在亞馬遜的ASIC項目中具顯著成長潛力，特別是亞馬遜AWS的Inferentia和Trainium機架供應。

以Trainium2為例，每機架含32顆晶片，平均單價約25萬至30萬美元，供應鏈調查顯示，2024年晶片出貨量可達35萬至40萬顆，若緯穎取得80%供應份額，預計收入貢獻約新台幣900億元。

此外，新一代Inferentia和Trainium晶片將在2025年推出，推動來自亞馬遜收入大增。預估2025年來自亞馬遜的收入年增70%，成為緯穎最大客戶。同時，伺服器與GPU項目也將進一步貢獻成長，但仍需留意墨西哥的關稅風險。

嘉澤近期也切入AI水冷供應鏈快接頭領域。里昂看嘉澤，評等由「持有」升至「優於大盤」、目標價由1,770元升至2150元，調幅21.4%。里昂認為，由於在插槽／連接器製造領域的領先技術，嘉澤供應輝達GB300插槽的可能性增加。