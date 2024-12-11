14家金控11月自結獲利月減3.9％ 投顧法人看好「這5檔」

14家金控股自結11月稅後純益345.4億元，月減約3.9%，但較去年同期虧損48億元轉佳，證券為主金控表現仍優於壽險及銀行為主金控，投顧法人目前看好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、元大金（2885）、玉山金（2884）等五檔。

大型本國投顧分析，14家金控11月稅後淨利月減3.9%至345.4億元，其中，證券金控為主獲利月增14.7%，主要拜證券投資收益回升；壽險為主金控認列較少投資收益，整體獲利月減1.5%，銀行為主金控則因年底增提費用，整體獲利月減10.4%。

市場預期美聯準會（Fed）12月將再降息25基點，明年降息幅度縮減至3.7%至3.8%，且長率可能受川普政策影響，法人預期2025年美債殖利率曲線將轉為正斜率，將有助提升壽險再投資收益率。

法人評估2025美台利差持續縮減至2%，將降低壽險CS傳統型避險成本，但不利銀行FX swap收益。

所幸預期美國2025年降息仍有助銀行降低美元資金成本，且川普對於中國大陸政策可能帶動供應鏈移轉，有助銀行外幣放款動能回升。

投顧法人目前對於2025年金融股投資偏好順序為壽險、銀行/證券、租賃，看好國泰金、中信金及富邦金，主要原因在於銀行資金成本下降、壽險經常性收益率提升，接軌IFRS 17後正利差優於同業及現金股利殖利率優於同業。

此外，元大金因泛證券營運動能持續受惠降息環境，玉山金拜淨利息及手續費動能維持、現金股利殖利率較佳等因素，亦為法人點名投資標的。