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出借制度 五大好康

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

零股將從12月20日起開放借券出借。證交所表示，股票出借制度有五大好處，包括無身分限制、手續簡便、賺取孳息、賣出權益不受影響、系統取借方式公平。

首先是出借身分無限制。證交所表示，在集保公司有劃撥帳戶的投資人，均可申請成為交割借券的出借人，且自今年12月30日起，投資人也可申請出借帳上零股，活絡零股運用效率。

其次是出借申請手續簡便。投資人只需填寫「客戶有價證券出借申請委託書」，並由往來證券商於集保結算所系統完成設定後，即完成出借手續。

第三是可賺取孳息。因交割借券出借費率上限為7%，投資人可於該上限範圍內自訂出借費率；出借證券收入於出借次日即由證券商主動撥入出借人指定銀行帳戶。

第四是賣出權益不受影響。由於證券一次只出借一天，出借人出借證券時亦可賣出持股，其賣出權益不會受到任何影響。

第五是系統取借方式公平。有鑑於交割需求借券是依出借人所訂出借費率，由低而高依序辦理取借，當相同費率的出借數量超過所需數量時，則以隨機方式取借。

借券 零股

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