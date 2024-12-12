就市論勢／AI供應鏈 長線有看頭

盤勢分析

受到美11月ISM製造業指數回暖、聯準會主席鮑爾對美國經濟抱持信心，加上進入年底購物旺季等多項正面因素提振，台股進入12月後轉強，指數上攻千點後漲多暫歇，加上成交量未隨股價升溫，顯示市場觀望偏多、投資情緒仍偏保守，短期台股可能維持高檔震盪格局。

加權指數昨（11）日開低走低，終場跌221點，收22,903點，跌幅0.9%，指數23,000點關卡失守，整體成交金額約3,393億元。

12月後台股指數跟隨半導體權值股上攻行情，指數快速上揚近千點，本周跟隨美股漲多休息，呈現高檔整理，加上市場仍對川普上任後的政策變動擔憂，市場投資情緒保守，觀望氣氛濃厚。進入12月外資整體來看買多於賣，顯示年底作帳行情與元月可期，也反應投資者對台股基本面相對穩健看法。

投資建議

基本面有撐，市場對2025年台股企業評價與獲利能力預估值持續上修，實質營運表現做後盾，加上12月財報空窗期，後市看法不變，長期趨勢仍看好AI相關族群，尤其受惠年底消費旺季加持，AI供應鏈需求強勁，伺服器、晶圓代工等相關零組件都是大盤後市攻高，吸引資金的重要關鍵。

歷年台股12月至元月多半有不錯表現，不過還是得提防美中科技戰升溫及川普新政等帶來的不確定性干擾，根據歷史經驗，12月月線多數收漲，2024年進入倒數計時，即將迎接2025年金融新局，投資人除關注AI產業鏈帶來的成長效益，亦可持續觀察Fed降息時程及幅度可能收斂及聯準會談話方向對市場的影響，若出現短期間較大波動，皆可視為分批進場好時機。