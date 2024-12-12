凱基推2025台股投資特輯

台股年終紅包行情啟動了嗎？凱基投顧去年是市場首家也是唯一預估台股2024年站上2萬點大關，並於6月預告「2024下半年先蹲後跳，第3季回測2萬點、第4季向上反彈」，檢視迄今市場變化都相當精準。

凱基證券與凱基投顧近日於台北、新竹、台中和高雄舉辦四場「未來之鑰 2025台股前瞻論壇」分享2025年投資契機，「凱基股股漲」節目團隊也企劃「2025台股投資展望」特輯於YouTube頻道播出，幫助掌握新一波投資機會。

凱基證券同時推出「享投資選凱基 開戶綁定送花鳥盤組」活動，即日起至12月31日凱基證券新舊客戶首次開立凱基銀行交割戶或開立凱基證券分戶帳，皆可獲得精美彩繪花鳥盤及台股定期定額手續費均一價優惠。

凱基投顧總經理鄭宗祺表示，台股將由2024年特快車在2025年變成普通車及雲霄飛車，指數目標可較2024年最高點再高千點，可望維持多頭格局並創新高但空間有限，走勢將如同普通車，加上川普上台川劇變臉上演，台股也將如雲霄飛車般震盪加大，然震盪是風險也是機會，投資人可掌握「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」的操作策略。

「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘認為2025年最大重點還是AI，選股邏輯是兼具優異獲利成長及評價不貴，傳產股可留意川普「讓美國再度偉大」受惠股及高股息股。年底年初易有季節性行情可偏多操作，但應留意2025年初、第1季可能出現轉折。

針對債市投資策略，預期川普2.0市場動盪加劇，「凱基股股漲」節目建議投資人可逢高減碼美國長天期政府公債相關商品，轉進投資等級與非投資等級債券ETF，如凱基A級公司債（00950B）及凱基美國非投等債（00945B）等。

「凱基股股漲」節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，每周一至周五晚上9點準時播出，今年不僅製作2025投資展望特別節目，並規劃「半導體、非科技股、AI科技硬體」等特輯影片，幫助投資人深入觀察各產業面，更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel