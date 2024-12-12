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富邦證獲企業永續兩大獎

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
富邦證券獲「2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎」的「永續綜合績效-台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告-金融及保險業第一類金級獎」兩大獎殊榮，富邦證券資深副總胡世芬（右）代表領獎。富邦證券╱提供
富邦證券獲「2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎」的「永續綜合績效-台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告-金融及保險業第一類金級獎」兩大獎殊榮，富邦證券資深副總胡世芬（右）代表領獎。富邦證券╱提供

富邦證券持續推動數位、永續雙軸轉型，成果備受肯定，昨（11）日獲財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）「2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎」的「永續綜合績效-台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告-金融及保險業第一類金級獎」兩大獎殊榮。

首度參加即獲雙料肯定，更是繼11月「創新成長領袖獎」後再度得獎，展現公司推動數位創新實力及永續治理的豐碩成果。

富邦證券以「低碳、數位、激勵與影響」四大策略為主軸，2024年首次發行經董事會核議通過的永續報告書。為接軌國際永續框架，富邦證券將聯合國永續發展目標（SDGs）納入發展策略，並依循GRI準則及永續會計準則委員會（SASB）規範，揭露各項重大主題管理機制及永續作為，展現公司深耕ESG的成果。

富邦證券重視氣候變遷議題，將議題納入董事會轄下永續發展委員會監督與管理。持續打造低碳營運環境，力行節水、節電及廢棄物減量等措施成效卓越。每年進行ISO14064溫室氣體盤查，2023年營運碳排較2020基準年減少17%，更自2023年起，陸續於嘉義、竹東分公司建置太陽能板並增加綠電採購，持續降低灰電使用以達成減碳目的。

此外，富邦證券積極輔導綠色企業上市櫃，將ESG因子納入案件評估查核、輔導作業程序，協助其對營運發展產生正面效益，發揮資金影響力。

富邦證券提供同仁優於法令的勞動條件與福利，包含有薪產假等，打造友善健康的幸福職場，公司不定期舉辦登山健行、健身與社團活動等，2023年參加人次逾1.3萬。

富邦證券長期攜手富邦慈善基金會舉辦「認一個希望暖一個未來」活動，同仁積極參與助學捐助，持續投入公益活動照顧偏鄉、弱勢族群，2023年累計志工服務時數達3,170小時。此外，也長期支持台灣運動選手及運動賽事、音樂與國片發展等藝文活動，2023年贊助金額逾3, 700萬。

同時積極推動金融創新服務，自許成為企業與投資人的綠色加速器，亦將持續推動環境、社會、治理各項永續議題，從員工、客戶到社會，發揮企業影響力，與各界利害關係人共同迎向永續的美好未來。

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