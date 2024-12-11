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台積電明除息！發行市值將減少約1037億元 台股指數蒸發32.53點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台積電。路透社
台積電。路透社

台積電（2330）12日將進行除息交易，每股配發現金股利4元，發行市值將減少約1,037億元，將牽動集中市場加權股價指數蒸發約32.53點。

台積電自2019年轉為季配息，迄今21次除息經驗中，高達16次為一日填息、有兩次兩日填息，另外三次也僅花費11、13、15天，堪稱台股填息資優生。

臺灣證券交易所自編的發行量加權股價指數之基值係依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值 ÷當日基值×100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

臺灣證券交易所於每日亦編有相關股價指數的「報酬指數」，除遇股票除息時調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動外，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同，為衡量投資績效之重要指標。

台積電 股價指數 股票 除息

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