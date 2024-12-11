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股匯雙挫！台股失守23000點 新台幣貶破32.5元寫逾1周新低
台灣股匯市今天同步走弱，台股失守23000點，新台幣兌美元重返貶勢，貶破32.5元關卡，收盤收在32.51元，貶值7分，改寫逾1週新低，台北及元太外匯市場總成交金額15.78億美元。
美國聯準會（Fed）2024年最後一場利率決策會議將於下週登場，市場認為降息1碼（0.25個百分點）的機率較高，在這之前，美國11月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）率先出爐，市場屏息以待，觀望氣氛轉濃。
美股4大指數皆墨，加上台積電和人工智慧AI概念股領跌，台股今天開低走低，終場下跌221.45點，收在22903.63點，失守23000點。熱錢延續出走步調，外資今天賣超台股176.43億元。
外匯交易員指出，市場觀望經濟數據表現，加上地緣政治局勢緊張，避險情緒升溫，近日美元指數呈現緩升格局，重返106價位之上，亞幣再度倒成一片。
新台幣兌美元今天開盤價為32.45元，由於熱錢流出、台股下挫，加上亞幣示弱，匯價應聲走貶，跌破32.5元重要關卡，最低觸及32.524元。
根據央行統計，美元指數在通膨數據公布前夕走揚，今天升值0.31%，日圓小跌0.07%，新台幣貶值0.22%，人民幣跌0.25%，韓元仍受政局動盪拖累，下挫0.36%。
外匯交易員表示，下週除了美國聯準會，日本央行、台灣央行也都舉行利率政策會議，會議結論及後續談話攸關金融市場方向，本週明顯感覺到觀望氛圍轉濃，投資人操作轉為保守；交投清淡的情況下，新台幣本週應呈現偏弱盤整。
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