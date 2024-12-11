外資台指期淨空單增 法人：台股下檔有撐待止跌訊號

台股今天下跌221點失守23000點，外資賣超新台幣176億元，主要調節群益台灣精選高息ETF、聯電、華邦電、兆豐金、鴻海、中鋼；外資在台指期淨空單增加至近4萬口。

法人表示，台股下檔月線和季線附近有撐，集團和內資作帳行情持續，靜待大盤止跌反彈訊號。

美指標科技股下挫，台股今天開低震盪，台積電和人工智慧（AI）概念股拉回，金融走跌，中小型股為主的櫃買OTC指數翻黑，不過電子零組件堅挺，大盤在月線約22815點有撐。

終場加權指數下跌221.45點，收在22903.63點，失守23000點，成交值新台幣3279.76億元。三大法人合計賣超214.1億元，其中自營商賣超75.94億元，投信買超38.27億元，外資及陸資賣超176.43億元。

在台指期淨部位方面，三大法人今天淨空單增加1601口至1萬3778口，其中外資淨空單增加2578口至3萬9968口。

根據台灣證券交易所統計，外資今天買超新光金1.34萬張，是外資今天唯一買超逾萬張的個股。外資今天賣超逾萬張的股票包括群益台灣精選高息ETF、聯電、華邦電、兆豐金、鴻海、中鋼。

根據資料，外資今天賣超台積電7277張，連2賣。外資連3天調節鴻海累計3.97萬張，從11月12日迄今近1個月，外資累計賣超鴻海達26.33萬張。外資今天賣超聯電1.49萬張，連7賣，10月迄今外資賣超聯電累計達96.33萬張。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，從技術面來看，大盤近日僅跌破5日和10日均線，月線和季線在22800點附近糾結，與半年線約22632點之間差距不到200點，形成強勁下檔支撐，仍站穩前波多方缺口。

展望台股後市，黃國偉指出，短期大環境未有不可測變數，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將持續降息，且預估到年底前，集團和內資在台股仍有作帳行情，下週預料外資將提前進入耶誕長假，投信仍扮演台股撐盤要角，靜待台股止跌反彈訊號。