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外資賣超逾176億元！賣超冠軍竟是它 聯電、鴻海也難逃賣超

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股11日收在22,903.63點，下跌221.45點，三大法人中僅投信買超。台股示意圖。聯合報系資料照
台股11日收在22,903.63點，下跌221.45點，三大法人中僅投信買超。台股示意圖。聯合報系資料照

台股11日收在22,903.63點，下跌221.45點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超176.43億元，統計外資買賣超個股發現，外資賣超群益台灣精選高息（0056）15,903張，高居賣超個股冠軍，其次是賣超聯電（2303），另外，鴻海（2317）也遭外資連三賣；外資買超冠軍則是新光金（2888），單日買超13,448張。

台股早盤開低，終場下跌0.96%，三大法人賣超214.1億元，包括外資賣超176.43億元，投信買超38.27億元，自營商賣超（合計）75.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.41億元，自營商（避險）賣超59.52億元。

台股開低走低，權王台積電（2330）收在1,045元，跌幅1.87%，下跌20元，影響大盤指數約159點，鴻海續跌收在189元，AI概念股漲跌互見，PCB相關族群表現較為強勢，金像電（2368）大漲7.38%，收在218元；台光電（2383）再創新高，收572元，漲幅3.24%；台燿（6274）收184元，漲幅4.24%；資服股零壹（3029）、華經（2468）、資通（2471）漲停亮燈。

統計外資賣超前十大個股依序是群益台灣精選高息、聯電、華邦電、兆豐金、鴻海、中鋼、陽明海運、凱基金、力積電、國泰永續高股息等；聯電持續遭外資賣超，單日賣超14,935張，連七賣，華邦電也遭外資賣超12,824張。

鴻海跌破190元，收在189元，外資賣超10,445張，連三賣，投信賣超8,249張，連八賣，自營商賣超2,060張，合計三大法人賣超20,754張；貨櫃股的陽明也遭外資賣超9,485張。

台積電除息前股價收黑，以1,045元收盤，下跌20元，跌幅1.87%，外資賣超7,277張，連二賣，不過，投信買超431張，自營商也是賣超408張，合計三大法人賣超7,254張。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、期街口布蘭特正2（00715L）、復華富時不動產（00712）、華航、友達、群創、金像電、泰金寶-DR、華通、台玻。

三大法人 台股 外資 自營商

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