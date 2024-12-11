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台股下跌221點、AI概念股漲跌互見 三大法人賣超214億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股11日回測十日線，收在22,903.63點，下跌221.45點，跌幅0.96%，成交量3,279.77億元，三大法人賣超214.1億元。 情境示意圖／Ingimage
台股11日回測十日線，收在22,903.63點，下跌221.45點，跌幅0.96%，成交量3,279.77億元，三大法人賣超214.1億元。 情境示意圖／Ingimage

台股11日回測十日線，收在22,903.63點，下跌221.45點，跌幅0.96%，成交量3,279.77億元，三大法人賣超214.1億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超176.43億元，投信買超38.27億元，自營商賣超（合計）75.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.41億元，自營商（避險）賣超59.52億元。

台積電（2330）收最低1,045元，跌幅1.88%；鴻海（2317）續跌，收189元。今日AI概念股漲跌互見，PCB相關族群表現較為強勢，金像電（2368）大漲逾7%，收218元；台光電（2383）再創新高，收572元，漲幅逾3%；台燿（6274）收184元，漲幅逾4%。資服股休息一天後再度衝高，零壹（3029）、華經（2468）、資通（2471）、大綜（3147）、全景軟體（8272）漲停亮燈。低軌衛星龍頭昇達科（3491）大漲逾9%，收345元，華通（2313）、事欣科（4916）上漲逾3%。

三大法人 台股 自營商

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