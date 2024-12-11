群益投資論壇 聚焦2025年全球總經動態及科技產業趨勢

為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，群益金鼎證券攜手群益投顧日前舉辦「2024年第四季總經趨勢與產業論壇」，聚焦全球總經動態與現今最受矚目的AI科技相關產業的發展與趨勢。

群益金鼎證券表示，本次論壇有超過包含群益投信在內的數十家的機構投資人共襄盛舉，獲邀參加的優質企業，包括弘塑（3131）、鴻騰精密、華固（2548）、統振（6170）、系統電（5309）、建準（2421）、聚積科技（3527）、景碩（3189）等多間上市櫃公司。

論壇也邀請群益投顧總經理范振鴻、資策會資深產業分析師鄭凱安、集邦科技資深分析師曾柏楷等市場專家，分享全球總經、AI科技相關產業的發展趨勢與未來展望。

在全球總經方面，范振鴻指出，川普當選美國總統後，勝選演說重點聚焦在移民與減稅及關稅政策，財經內閣人選包括商務部長盧特尼克、財政部長貝森特及貿易代表葛里爾，預期都會將川普的理念落實。

其中，包括將製造業帶回美國、對中國大陸出口管制方面將採更嚴格的規範、並抵禦中國大陸的不公平貿易行為、奉行「3-3-3政策」、減稅及增加關稅等落實至實際政策面。

同時，減稅計劃有助提振美國經濟溫和成長，搭配企業營運動能轉佳獲利成長，將有助於推動美股走勢。

其他川普重要政策如大規模驅逐非法移民，增加基礎建設支出，修築墨西哥邊境圍牆，有利原材料如鋼筋、水泥。

鼓勵開發頁岩油、天然氣以及清潔煤炭，增產美國境內石化能源的規劃，將有助油氣鑽探與油田服務及設備股營運前景。

Elon Musk成為政策重要顧問，去監管化、削減財政赤字將會是重點，科技與金融板塊有望受惠。

整體來看，范振鴻預期2024年美國經濟將成長2.6%，但在2025年民間消費預期減緩下，經濟成長率將達1.8%，維持軟著陸並維持溫和增長態勢。

在台股部分，他預估台股指數2025年高點會落在26,500點，低點在21,500點，各季高點受美國科技股影響，低點將出現在外資賣連續賣超權值股的情況下。