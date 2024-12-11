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棄息？台積電最後一盤爆4,178張賣單 收1,045元跌20元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股11日收在22,903.63點，失守23,000點關卡，下跌221.45點，台積電（2330）除息前股價收低，最後一盤爆出4,178張賣單，以1,045元收盤，下跌20元，跌幅1.87%，影響大盤指數約159點；法人認為，台積電下跌，應受到大股東所得稅考量的棄息效應所影響，不過，能否填息，還要看美股的表現。

台積電將在12日除息，每股配發4元現金股利，預計將發出總規模1,073億元股息，為第二度除息4元，配息所屬季度為今年第2季；台積電下次除息將是第3季的季配息，每股將配發4.5元現金股利，則是首度季配息4.5元。

台積電今年首季配息為4元現金股利，第2季也是4元現金股利，第3季則是拉升至4.5元現金股利，預計明年3月18日除息；法人預估台積電今年全年配息有望從17元起跳，且推測2025~2026年現金股利將分別為20元至24元起跳。

台積電11月合併營收2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，主要是反映客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍是歷年最旺的11月，且為歷史單月次高；累計前11月合併營收2.61兆元，年增31.8%。

台積電預期在新台幣32元兌1美元基礎上，第4季美元營收約介於261~269億美元，季增11.1~14.5%，平均值季增13%；法人推估，在台積電美元財測基礎上，第4季新台幣合併營收同步挑戰新高，約介於8,352~8,608億元。

台積電除息前股價收黑，最後一盤爆出4,178張賣單，股價以1,045元收盤，下跌20元，跌幅1.87%，市值減少5,186億元，下滑至27兆996億元；法人認為，台積電出現棄息賣壓，應是大股東考量所得稅所出現的棄息效應。

至於台積電的除息表現，是否再上演秒填息？法人表示，近期美股波動大，台積電ADR股價修正整理，增加除息日填息的變數，實際的除息表現，當日能否快速秒填息仍要看美股臉色。

台積電 除息

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