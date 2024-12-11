失守23,000點 市場觀望CPI數據 台股本周震盪整理
加權指數11日下跌221點，收在22,903點，跌幅0.9%，失守23,000點大關，也面臨月季線保衛戰。加權指數整體型態仍未脫離狹幅震盪，盤勢由各題材族群輪漲，市場對美股走勢敏感，本周又有重要數據公布，市場瀰漫謹慎氣氛，預計台股走勢依舊維持震盪整理，個股表現為主，可優先選擇有題材的強勢股操作。
台新投顧指出，2025年預期AI題材效應仍將持續，北美四大CSP廠商資本支出展望維持正向，並將持續投入更多伺服器相關基礎設施，以滿足不斷成長的雲端AI需求。預期2025年AI伺服器出貨量將成長54.0%、達244.8萬台。台系供應鏈在其中扮演重要角色，相關個股如台達電（2308）、廣達（2382）、川湖（2059）可留意。
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