快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

失守23,000點 市場觀望CPI數據 台股本周震盪整理

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

加權指數11日下跌221點，收在22,903點，跌幅0.9%，失守23,000點大關，也面臨月季線保衛戰。加權指數整體型態仍未脫離狹幅震盪，盤勢由各題材族群輪漲，市場對美股走勢敏感，本周又有重要數據公布，市場瀰漫謹慎氣氛，預計台股走勢依舊維持震盪整理，個股表現為主，可優先選擇有題材的強勢股操作。

台新投顧指出，2025年預期AI題材效應仍將持續，北美四大CSP廠商資本支出展望維持正向，並將持續投入更多伺服器相關基礎設施，以滿足不斷成長的雲端AI需求。預期2025年AI伺服器出貨量將成長54.0%、達244.8萬台。台系供應鏈在其中扮演重要角色，相關個股如台達電（2308）、廣達（2382）、川湖（2059）可留意。

AI 個股 台股

延伸閱讀

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

台股主力落跑外資轉賣 成交量萎縮至3,563億元

台達電品牌價值 寫新猷

元大ETF嘉年華 抽機票、住宿券

相關新聞

個股進場、買入卻大跌...該停損或攤低？40年全職投資高手5原則：維持才能賺大錢

停損的意義就是停止損失，損失到此為止，從市場取回主動權。

權值股不給力！台股收盤下跌221點失守23,000點 台積電收跌20元

台股11日收盤下跌221.45點，終場以22,903.63點作收，成交量3,279.76億元；台積電（2330）收盤1,...

投資個股總是慘虧？40年全職投資高手「 1口訣看均線」：突破後都是大飆股

當股價在狹幅之間盤整5∼6天，5日均線就會逐漸走平，盤整時間再延長10∼12天，10日均線也會逐漸走平，當盤整時間再長，20日均線也慢慢趨向平緩，這時我們可以發現 5日、10日、 20日3條均線靠攏在一起，呈現糾結的情況。同理延伸，股價在狹幅之間盤整時間再長，季線也會靠攏在一起糾結。

美股盡墨！台股早盤挫逾200點 跌破23,000點

台股11日開盤指數為23,108.36點，下跌16.72點，台股早盤一度跌逾200點，最低來到22,888點。台積電（2...

台股回測23,000點 台積電、聯發科、廣達影響的跌點最多

台股11日以23,108.36點開出，下跌16.72點，指數開低走低，一度失守23,000點，低點下滑至22,880.5...

失守23,000點 市場觀望CPI數據 台股本周震盪整理

加權指數11日下跌221點，收在22,903點，跌幅0.9%，失守23,000點大關，也面臨月季線保衛戰。加權指數整體型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。