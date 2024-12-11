失守23,000點 市場觀望CPI數據 台股本周震盪整理

當股價在狹幅之間盤整5∼6天，5日均線就會逐漸走平，盤整時間再延長10∼12天，10日均線也會逐漸走平，當盤整時間再長，20日均線也慢慢趨向平緩，這時我們可以發現 5日、10日、 20日3條均線靠攏在一起，呈現糾結的情況。同理延伸，股價在狹幅之間盤整時間再長，季線也會靠攏在一起糾結。

2024-12-11 12:02