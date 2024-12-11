權值股不給力！台股收盤下跌221點失守23,000點 台積電收跌20元

台股11日收盤下跌221.45點，終場以22,903.63點作收，成交量3,279.76億元；台積電（2330）收盤1,045元，下跌20元，跌幅1.88%。

今日成交金額大且走高為：緯穎（6669）、智邦（2345）、光聖（6442）、零壹（3029）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、台燿（6274）及華通（2313）；成交金額大且疲軟者則為：鴻海（2317）、廣達（2382）、陽明（2609）、萬潤（6187）、華星光（4979）、華城（1519）、長榮（2603）、緯創（3231）及長榮航（2618）。

第一金投顧表示，美股指數呈現回檔，尤其AI相關半導體更是因為各種雜音而開始回檔，台股電子免不了跟著修正，除嚴控持股水位及風險之外，在排除短期雜音後，2025年展望仍以AI相關最強，因為展望最明確，成⻑性也最好；個股近期陸續公告11月營收，可以做為淡季表現的指標，AI相關有機會淡季不淡，儘管第4季將步入淡季，但目前市場資金著眼於2025年，2025年有成⻑動能的企業將是資金持續關注的對象，以目前來看，AI仍是2025年能見度最高，最明確成⻑的應用，其他消費性產品，像是PC及手機，雖然明年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定。

惟有AI，特別是伺服器相關，隨著 AI應用資料運算及傳輸量更大，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠，短線以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，中⻑期而言，AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱或逢低留意介入機會，短期及中⻑線都將聚焦2025年成⻑產業。

AI股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、PC/NB/Server 組裝、光通訊，IC 設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升；光通訊由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。傳產股短線則可留意近期交易較熱絡的玻璃陶瓷、油電燃氣、紡織纖維、電機機械、運動休閒等相關族群；中⻑線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⻑股。

選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期 AI 權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成⻑潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股；⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢，及季報年報等基本面選股，拉回再作⻑線布局，並嚴控持股水位與風險。