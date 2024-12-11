個股進場、買入卻大跌...該停損或攤低？40年全職投資高手5原則：維持才能賺大錢

停損的意義就是停止損失，損失到此為止，從市場取回主動權。

1、停損功能：

➀控制風險，脫離不可預測的危險；➁保留資金，保存反敗為勝的本錢。

2、設停損重要原則：

（1）擬定進場策略時就要先設好停損，也就是當你預備買一支股票時，除了設定要買的價位外，也要設好決策錯誤時認賠出場的價位，即是「停損點」。 （2）設好的停損點不得更改，否則等於沒有設停損。 （3）當天收盤價如果做多跌破（或者放空突破）停損價位要 立即出場，必須絕對遵守紀律，要有壯土斷腕的決心及執行力。 （4）為了減少停損次數，以順勢交易為主，在高勝率的位置進場。 （5）停損設定以不超過10%為標準。

3、停損的設法：

（1）K線停損：做多以進場當天K線的最低點是停損點；做空以進場當天K線的最高點是停損點（圖表11-1-10）。

（2）趨勢停損：做多時，回後買上漲，停損設在轉折波的低點；盤整突破買上漲，停損設在突破點。

做空時，彈後空下跌，停損設在轉折波的高點；盤整跌破空下跌，停損設在跌破點（圖表11-1-11）。

（3）均線停損：以進出依據的均線設停損，例如股價多頭上5日均線買進，停損設定進場5日均價。

（4）固定比例停損：以買進價的2%∼10%為停損點，依據個人的風險容忍度決定，華爾街操盤高手絕對不容許超過10%的損失，一般可用固定5%。

（5）支阻停損：做多時，關鍵支撐跌破停損；做空時，關鍵壓力突破停損（圖表11-1-12、圖表11-1-13）。

4、絕對停損：

明顯判斷錯誤，絕對要停損的位置點，否則極易造成重大損失（圖表11-1-14、圖表11-1-15）：

（1）盤整區布局多單，股價跌破盤整區絕對要停損。

（2）多頭高檔趨勢反轉，空頭確認，多單絕對要停損。

（3）空頭低檔趨勢反轉，多頭確認，空單絕對要停損。

（4）股價跌幅超過10%，絕對要停損，不可再拗單。

（5）逆勢單的反轉，要立刻停損。

二、上漲預測獲利目標

1、多頭向上會遇到上面很多的壓力，在短線操作先以靠近股價最近的壓力作為短期初步的獲利目標。

2、向上的壓力有前高、長週期均線下彎、大量黑K、向下跳空缺口、盤整區（日線看短線壓力，週線看中長期壓力）。

3、多頭趨勢的特性為「見壓不是壓」，所以上漲到預定壓力時，要觀察多空力量變化所出現的K線是否有轉折訊號，並且配合個人操作的紀律（例如做短線守5日均線操作）再決定是否出場。

也可以考慮到達壓力時的獲利，是否達到預期目標或超過設定目標再決定是否出場。或是當快速上漲與月線的乖離太大時，決定是否要出場。

4、日線短線合乎條件進場，獲利出場後，只要多頭走勢沒有改變，可以繼續做多，上漲之後，走勢合乎中長期條件時，可以改為中長期操作。

5、任何完美的條件進場，都有一定的失敗機率。所以每次操作都要控制好風險，依據個人資金分配，考慮買進的數量，用個人所能承擔的賠錢風險，設定萬一失敗的停損位置。

6、股價收盤跌破停損價，執行停損賣出，沒有停損開始獲利，守紀律操作持股，守紀律停利。

三、上漲未過前高的可能變化

上漲未過前高（出現頭頭低時），可能的變化說明如下：

1、上漲未過前高，進入盤整，短線出場，長線續抱。

2、上漲未過前高，反轉成空頭，長線出場。

3、上漲未過前高，盤整後續走多頭，短多進場做多。

四、上漲突破前高的可能變化

上漲突破前高（維持頭頭高），可能的變化說明如下：

1、多頭趨勢不變。

2、短線準備停利，短線跌破MA5出場。

3、拉回鎖股做多。

五、上漲遇到壓力位置

1、遇日線壓力位置的應對：突破壓力續抱，遇壓下跌，短線跌破MA5出場。

2、遇週線壓力的應對：看日線漲跌，依據操作SOP操作。

（本文摘自金尉出版《活用技術分析寶典：飆股上校朱家泓40年實戰精華 從K線、均線到交易高手的養成祕笈》，作者：朱家泓）