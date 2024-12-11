快訊

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年

00940今日除息0.04元 陷入貼息窘境

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

元大台灣價值高息（00940）11日除息，參考價9.48元，不過以9.45元開出後，即陷入貼息窘境，一度下跌至9.42元，盤中下跌0.53%。

00940自7月開始配息，至10月以前每月配息0.05元，不過在大盤持續於區間震盪下，11起改成配息0.04元，12月配息也是0.04元。

配息變少也影響投資人持有意願，10月23日時元大投信公告00940 11月預計配發0.04元，根據集保戶股權分散表，10月18日時總股東人數還有超過90萬人，但至10月25日剩下89萬6千多人，共減少1,1787人。

11月26日公告12月也將配發0.04元，11月22日股東人數為875,544人，11月29日減少至873,737人，這次配息公告出爐後，人數並無像上次一樣減少逾萬人，僅減少1,807人。

00940 11月也公告換股名單，此次50檔成分股中新增及刪除15檔，換股檔數比例為30%。

新增成分股有：遠東新（1402）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、億光（2393）、漢唐（2404）、美律（2439）、義隆（2458）、可成（2474）、華航（2610）、臺企銀（2834）、富邦金（2881）、潤泰全（2915）、文曄（3036）、群聯（8299）、寶成（9904）。

刪除包括：大成鋼（2027）、三陽工業（2206）、冠德（2520）、漢翔（2634）、京城銀（2809）、玉山金（2884）、華立（3010）、欣陸（3703）、南寶（4766）、世界（5347）、長虹（5534）、新普（6121）、頎邦（6147）、精成科（6191）、帝寶（6605）。

元大投信 月配息

延伸閱讀

00918配0.84元、降息潮中逆勢「加息」！稀飯關鍵2選股策略：填息表現僅00878和它能媲美

00919配息穩定...存股族賺翻？知美「帳面目前是虧損」：賺了股息、賠掉價差

00919配息0.72...想上車太晚了？杉本計算「甜甜價」：現在正適合買進！

00918規模破500億、殖利率高股息第一名！ 股魚：除息6次高達5次成功填息

相關新聞

投資個股總是慘虧？40年全職投資高手「 1口訣看均線」：突破後都是大飆股

當股價在狹幅之間盤整5∼6天，5日均線就會逐漸走平，盤整時間再延長10∼12天，10日均線也會逐漸走平，當盤整時間再長，20日均線也慢慢趨向平緩，這時我們可以發現 5日、10日、 20日3條均線靠攏在一起，呈現糾結的情況。同理延伸，股價在狹幅之間盤整時間再長，季線也會靠攏在一起糾結。

美股盡墨！台股早盤挫逾200點 跌破23,000點

台股11日開盤指數為23,108.36點，下跌16.72點，台股早盤一度跌逾200點，最低來到22,888點。台積電（2...

台股回測23,000點 台積電、聯發科、廣達影響的跌點最多

台股11日以23,108.36點開出，下跌16.72點，指數開低走低，一度失守23,000點，低點下滑至22,880.5...

台塑陷40元保衛戰 其餘三寶皆已跌破40元

台塑四寶11月合併營收總計1,186.1億元，月增7.2%、年減2.5%，儘管合併營收月增，然股價跌勢不止，台塑化（65...

玻陶股為今日最強類股 冠軍盤中強漲逾4%

台股11日因台積電（2330）壓盤，盤中挫逾百點，不過玻陶股逆勢走強，冠軍（1806）強漲逾4%，台玻（1802）上漲逾...

大盤千點行情 中小科技領軍 155檔台股基金績效勝大盤

台股自11月底以來上漲逾千點，漲幅4.37%，觀察同期間台股基金績效平均表現7.04%表現勝大盤，更是有155檔台股基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。