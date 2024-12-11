達運光電掛牌上市 股價小漲

寬頻設備廠達運光電（8045）今日以承銷價68.8元掛牌上市，早盤股價一度衝高到72.6元，午盤呈現小漲，股價來到69.8元。

達運光電成立於1992年，資本額8.15億元，主要產品為寬頻傳輸、智慧聯網，2023年受惠獲得美國有線電視多系統營運商大單，營收23.25億元，毛利率43.98%，每股稅後純益5元。累計今年前11月營收16.27億元，年減18.7%，為歷史次高，前三季毛利率32.2%，稅後純益1.67億元，年減18%，每股稅後純益2.05元。

董事長陳碧霜表示，看好美國大基建將帶動北美有線電視營運商升級網路，達運光電有信心取得訂單，未來三年要搶下北美兩成市占率，明年受惠於寬頻及智慧聯網產品持續成長，營運可望回到2023年高峰。

達運光電1999年收購美國Augat產品線，以ACI自有品牌行銷，寬頻傳輸產品包含光發射接收機及光節點，寬頻RF幹線、橋接、延伸、客戶端放大器，智慧訊號管控模組，光纖放大器，以北美市場為主。

此外，達運光電也積極佈局智慧聯網，打造AI影像辨識、國防物聯網、VR虛擬實境，搶進軍工AIoT、海巡署雷達、智慧港區監控系統、岸際海防熱顯系統及法國PHOTONIC星光夜視設備。

目前達運光電百分百台灣製造，達運光電指出，未來美國總統川普上任後，密切關注美國製造需求，因為之前併購，美國據點仍在，如果需要，增加設備後可望在三個月內開始生產。

達運光電表示，看好電信及有線電視市場每五到七年都有升級網路需求，達運光電也與北美客戶一起開發新產品，看好明年可望開始出貨，並以此優勢延伸到東南亞市場。

此外，智慧聯網產品已經打入政府、軍方及企業用，並積極爭取標案，達運光電指出，預期明年寬頻產品及智慧聯網產品貢獻營收比重可望來到七比三。

法人預估，達運光電寬頻產品毛利率較高，可望推升明年毛利率及獲利水準，全年可望可望回到2023年的歷史新高水準。