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台塑陷40元保衛戰 其餘三寶皆已跌破40元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台塑四寶11月合併營收總計1,186.1億元，月增7.2%、年減2.5%，儘管合併營收月增，然股價跌勢不止，台塑化（6505）、南亞（1303）、台化（1326）皆已跌破40元，台化更向30元逼近；11日四寶再度下跌，其中台塑面臨40元保衛戰，一度下滑至39.9元，盤中跌幅逾1%。

台塑（1301）11月合併營收181.47億元，不僅月增15.3％、年增也有10.6%，是睽違9個月再次出現兩位數年月雙增。累計前11月營收年減0.28%，幾乎快與去年同期打平。

台塑表示，11月營收比上月成長主因是配合液鹼客戶船期安排，10月部分訂單延至11月交運，加上受10月底康芮颱風影響，部分PVC訂單延至11月交運，致11月液鹼及PVC銷售量合計比10月增11.8萬噸。

若與去年同期相比，成長動能還包括寧波PDH廠年初投產，原料丙烯供應充足，PP產銷量增加。此外，中國大陸推出家電汰舊換新政策，帶動ABS需求增加，且AN同業安排歲修，台塑支援供貨國內客戶也帶動11月AN銷量成長。

台塑四寶11月營收呈三好一趨緩的好成績，除南亞較上月衰退，另外三家公司與上月相比都成長，台塑、台塑化與上月相比更出現兩位數成長，主要包括訂單遞延、歲修結束、銷量成長等因素。

雖然四寶中以台塑11月營收表現最為亮麗，但股價仍持續下探，近期面臨40元保衛戰。籌碼面上，外資、自營商已連續買超三天，僅投信小賣。

對明年第1季展望，台塑先前表示，美國總統當選人川普上任前預告提高關稅，美國通路商可能提前採購亞洲商品，且明年元月底農曆春節連假，預期下游加工廠及通路庫存去化後，客戶將陸續回補庫存，加上節後步入季節性需求旺季，買氣回溫，有利台塑公司產品銷售。

除了台塑還在守40元關卡，台塑化、南亞、台化皆已跌破40元，台塑化一度下跌至39.1元，南亞最低來到35.95元，台化一度跌至32.4元。

南亞 台塑 營收

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