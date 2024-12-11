投資個股總是慘虧？40年全職投資高手「 1口訣看均線」：突破後都是大飆股

當股價在狹幅之間盤整5∼6天，5日均線就會逐漸走平，盤整時間再延長10∼12天，10日均線也會逐漸走平，當盤整時間再長，20日均線也慢慢趨向平緩，這時我們可以發現 5日、10日、 20日3條均線靠攏在一起，呈現糾結的情況。

同理延伸，股價在狹幅之間盤整時間再長，季線也會靠攏在一起糾結。

一、均線糾結的賺錢機會

經過長時間的盤整，短、中、長天期的均線糾結在一起，表示 這些時期購買股票的投資人，平均成本都差不多，同時也累積許多交易人的成交量能，因此，越長期的均線糾結，代表股價橫向盤整的時間越長，累積的持股能量越大。

均線糾結，股價經過長時間的沉澱，當股價往上突破開始上漲，短天期均線最先反應上揚，然後中長天期均線依序上揚，造成均線上揚的多頭排列，形成強勢上漲的態勢，因此，發現3條以上均線糾結盤整的股票，要抓住向上突破做多的買點。

相反的，如果向下跌破，立刻產生多條均線方向向下的空頭排列，要抓住向下跌破做空的機會。

當然越多條均線糾結，代表盤整時間越長，發動向上或者向下的力量越大，要把握中長波段的賺錢機會。因此看見6線（5日、 10日、20日、60日、120日、240日均線）糾結發動的股票，要抓住進場機會。

簡單的口訣：突破均線糾結的向上紅K線是起漲的開始，跌破均線糾結的向下黑K線是起跌的開始。

二、向上突破的做多操作方法

均線糾結的股票，由於盤整的時間比較長，一般投資人不容易注意到它，我們可以借用下面的方法，抓到上漲的機會，享受飆股賺錢的滋味！

1、平常養成每天收盤後看當天強勢股的習慣，在強勢股中看到當天放量上漲的股票，如果出現突破均線糾結上漲的中長紅K線，可以準備明天進場。

2、均線糾結的股票開始發動上漲，一般都會有一段的漲幅，可以鎖住觀察，第2天或第3天如果沒有大漲，都還可以進場。

3、如果起漲第2天就飆漲停，自然不適合去追漲停板買，可以等到第1段飆漲後，回檔再漲時切入，賺續勢第2段的飆漲（大多數的飆股都有2段飆漲期）。

4、以當天進場的K線最低點做為停損，如果進場為小紅K線，以下跌5%為停損位置。

5、開始上漲可以用「智慧K線交易法」操作，每天的收盤沒有跌破前一天K線的最低點，持股續抱。

6、上漲之後，每天下午1點20分看交易情形，如果確認收盤跌破前一天K線的最低點，掛市價單賣出。

7、賣出後，回檔如果仍然維持多頭趨勢，再次出現上漲的紅K線，且收盤突破前一天K線的最高點，可做多進場操作，然後重覆4∼6的方法操作。

8、上漲一段後如果再次盤整，造成均線再度糾結，同樣要把握均線糾結再次突破向上做多的機會。

三、向下跌破做空的操作方法

我們藉由下面的方法，一樣可以抓到股價做空的機會，享受快速下跌的賺錢滋味！

1、平常養成每天收盤後看當天弱勢股的習慣，在弱勢股中看到當天中長黑K線跌破均線糾結的股票，可以準備明天進場做空。

2、均線糾結的股票開始下跌，一般都會有一段的跌幅，可以鎖住觀察，第2天或第3天如果沒有連續大跌，都還可以進場做空。

3、如果起跌第2天就跌停鎖死，自然不適合去追空跌停板，可以等到第1段飆跌後，反彈再跌時切入做空，賺續勢第2段的飆跌（大多數的飆跌都有2段的下跌期）。

4、以當天進場的K線最高點做為停損，如果進場為小黑K線，以反彈5%為停損位置。

5、開始下跌可以用「智慧K線交易法」操作，每天的收盤沒有突破前一天K線的最高點，持股續抱。

6、下跌之後，每天下午1點20分看交易情形，如果確認收盤突破前一天K線的最高點就掛市價單回補。

7、回補後，反彈如果仍然維持空頭趨勢，再次出現下跌的黑K線，且收盤跌破前一天K線的最低點，再進場做空操作，然後重覆4∼6的方法操作。

8、下跌一段後如果再次盤整，造成均線再度糾結，同樣要把握均線糾結再次跌破向下做空的機會。

（本文摘自金尉出版《活用技術分析寶典：飆股上校朱家泓40年實戰精華 從K線、均線到交易高手的養成祕笈》，作者：朱家泓）